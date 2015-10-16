Солдати НАТО зможуть "бачити" крізь стіни бронемашини

При розробці даної системи BAE Systems використовувала технології шолома пілотів винищувачів Eurofighter Typhoon, передає Defense News.

Повідомляється, що система BattleView 360 складається з монокля і сенсорного дисплея. На монокль подається зображення – візуальне і інфрачервоне – з камер, які встановлені на борту бронемашини. Командири підрозділів можуть переглядати інформацію з камер кожного солдата, пише ZN.UA.

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Зокрема, BattleView 360 може будувати двовимірну і тривимірну цифрову карту місцевості, по якій їде бронемашина. Також солдати, які знаходяться поза бронемашини, можуть передавати дані зі своїх камер системі BattleView 360.

Відзначається, що дана система може бути встановлена на кілька типів вже існуючої військової техніки.