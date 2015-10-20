У новому iPhone з'явиться чіп від Intel - ЗМІ

Зараз Intel розробляє альтернативу LTE-модему для нового покоління iPhone, яке повинне з'явитися в 2016 році. Про це, посилаючись на близькі до керівництва компанії джерела, повідомляє VentureBeat.

Читайте такожСтали відомі ціни на офіційні нові iPhone в Україні

Новий чіп-модем XMM 7360 з підтримкою LTE Cat. 10 від Intel буде здатний забезпечити швидкість завантаження даних до 450 Мбіт/с.

Джерело видання не вірить, що угода про постачання чіп-модемів підписана офіційно, але вона буде укладена, якщо Intel забезпечить заявлені характеристики чіпа.

Якщо всі умови будуть виконані, Apple зможе використовувати чіпи і від Qualcomm, і від Intel.

Джерело повідомило, що Apple зацікавлена у створенні "системи на чіпі" (system-on-a-chip (SoC), яка містить в собі сам процесор серії A nf LTE-модем. У новому поколінні iPhone 6s співпроцесор M9, який відповідає за обробку інформації з датчиків, був інтегрований в процесор A9. Таким чином, якщо Apple буде використовувати LTE-модем від Intel, в майбутньому компанія може зайнятися виробництвом процесорів для пристроїв від Apple.

У компанії також розраховують, що першим телефоном з їх чіп-модемом буде вже iPhone 7.