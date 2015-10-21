Вчені: люди можуть виявитися першою розумною расою у Всесвіті через раннє формування Землі

Вчені нещодавно висунули нову теорію, яка пояснює причину, чому людство досі не знайшло підтвердження існування позаземного розумного життя, відомого як парадокс Фермі. І це при тому, що астрономи вже знайшли придатні для життя планети.

Про це у своїй статті повідомляє Iflscience.com з посиланням на дослідження вчених Інституту досліджень космосу за допомогою космічного телескопа (STScI).

"Раптом Земля сформувалася раніше за інші планети? Раптом ми опинилися серед перших форм розумного життя у Всесвіті?", - говоритися в повідомленні.

Нова теорія ґрунтується на даних, отриманих завдяки орбітальним телескопам Хаббл і Кеплер, що 92% потенційно придатних для проживання планет у Всесвіті ще тільки мають сформуватися.

Проаналізувавши уповільнення темпів зореутворення, а також прийнявши до уваги існуючі обсяги міжзоряних пилу і газу, дослідники в Інституті досліджень космосу за допомогою космічного телескопа (STScI) в штаті Меріленд припустили, що переважна більшість придатних для існування планет ще просто не встигла сформуватися.

"Порівнюючи з іншими планетами, які виникли у Всесвіті, Земля дійсно сформувалася досить рано", - заявив один сотурдников STScI Пітер Бехрузи.

У своєму дослідженні, опублікованому в місячнику Королівського астрономічного товариства, вчені повідомляють, що матерії навколо галактик має вистачити для формування зірок та планет ще протягом багатьох трильйонів років.

"Залишилося ще досить матеріалу (після Великого вибуху), щоб у майбутньому створити набагато більше планет, ніж наразі існує в усьому Чумацькому шляху та за його межами", - додала співавтор дослідження Моллі Піплс.

"Якщо проаналізувати, то все закономірно: Земля існує 4,5 мільярда років, що становить третину віку Всесвіту, якому близько 13,8 мільярда років. Враховуючи уповільнення темпів формування зірок протягом останніх 10 мільярдів років, остання зірка у Всесвіті має виникнути не раніше, ніж за 100 трильйонів років", - зазначають астрономи.

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Таким чином, зазначають дослідники, у позаземного життя ще більш ніж достатньо часу для виникнення та подальшого розвитку.