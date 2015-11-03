В РФ користувачів попередили про проблеми з доступом до європейських сайтів
18:35, 03 листопада 2015Наука та IT
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На підводній мережі між РФ та Фінляндією сталася аварія.
У РФ можуть бути проблеми з доступом до європейських сайтів / dloadme.net
Про це повідомили в прес-службі російського телеком-оператора "Ростелеком".
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"Зараз спостерігається аварія на підводній мережі зв'язку між Росією і Фінляндією. Для проведення ремонтних робіт до місця аварії вийшло кабельне судно. Можливі труднощі з доступом до зарубіжних європейських ресурсів до завершення робіт на мережі", - йдеться в повідомленні.
Відзначимо, в кінці жовтня видання The New York Times повідомило: США не виключають, що РФ може перерізати підводні інтернет-кабелі в разі конфлікту.
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