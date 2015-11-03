В РФ користувачів попередили про проблеми з доступом до європейських сайтів

Про це повідомили в прес-службі російського телеком-оператора "Ростелеком".

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"Зараз спостерігається аварія на підводній мережі зв'язку між Росією і Фінляндією. Для проведення ремонтних робіт до місця аварії вийшло кабельне судно. Можливі труднощі з доступом до зарубіжних європейських ресурсів до завершення робіт на мережі", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, в кінці жовтня видання The New York Times повідомило: США не виключають, що РФ може перерізати підводні інтернет-кабелі в разі конфлікту.