BBC: Суд не підтримав працівників Apple, які протестували проти перевірки сумок

Технологічна компанія Apple виграла колективний позов, який подали проти неї співробітники. Останні протестували проти перевірки їхніх сумок перед виходом із роботи, щоб запобігти крадіжкам, пише BBC Україна.

Позивачі називали цю практику принизливою і заявили, що їм повинні надати компенсацію за час, витрачений на обшуки. Позов подали близько 12 тисяч колишніх і чинних працівників компанії.

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Суд постановив, що працівники могли вибирати - приходити на роботу із сумкою чи без, і це робить їхні претензії необґрунтованими.

На думку судді, компанія могла просто заборонили приносити сумки, але натомість надала працівникам таку можливість за умови перевірки.

У Apple поки не прокоментували рішення суду.