Google і Міносвіти відкрили портал для українських винахідників

Розробники сподіваються, що цей сайт стане платформою, яка збере разом винахідливих українців і дасть їм можливість об’єднуватися навколо цікавих ідей і втілювати їх у життя у спільних проектах.

На сайті представлений ряд видатних винаходів родом з України, які зробили значний внесок у розвиток різних галузей науки і техніки в усьому світі. Серед них – гасова лампа, перший електричний трамвай, технологія зварювання у відкритому космосі і перший в континентальній Європі комп’ютер. Є надія, що великі ідеї, як минулого, так і сьогодення, надихнуть сучасне покоління українців на нові звершення та винаходи.

Для того, щоб запропонувати свою ідею, треба натиснути кнопку на головній сторінці проекту «Ідеї, що змінюють світ» і заповнити форму. Після модерації адміністрацією сайту пропозиція з’явиться в розділі “Нові ідеї”. Перш ніж запропонувати свою ідею, варто ознайомитися з умовами розміщення інформації.

Сайт «Ідеї, що змінюють світ» створено за підтримки Google Україна та його головним розпорядником є Інститут модернізації методів освіти Міністерства освіти і науки України.