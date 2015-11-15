Skype зробив безкоштовними дзвінки у Францію через теракти в Парижі
Дзвінки у Францію по скайпу будуть безкоштовними протягом кылькох наступних днів.
Про це йдеться в офіційному повідомленні сервісу, передає "Дождь".
Йдеться про внутрішні та міжнародні дзвінки на стаціонарні і мобільні телефони.
"Ми хочемо допомогти людям залишатися на зв'язку з друзями, родиною та колегами. Наші думки - з усіма, хто постраждав через ці страшні події в Парижі", - йдеться у повідомленні компанії.
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Нагадаємо, об'єктами нічної атаки в Парижі стали місця масових скупчень людей.
Так, терористи здійснили вибухи поруч з олімпійським стадіоном Stade de France, де в цей час йшов футбольний матч між командами Франції та Німеччини, відкрили стрілянину з автоматів у кількох кафе в центральній частині Парижа, а також захопили в заручники відвідувачів концертного залу Bataclan, де перебували близько 1,5 тис. глядачів.