Skype зробив безкоштовними дзвінки у Францію через теракти в Парижі

Про це йдеться в офіційному повідомленні сервісу, передає "Дождь".

Йдеться про внутрішні та міжнародні дзвінки на стаціонарні і мобільні телефони.

"Ми хочемо допомогти людям залишатися на зв'язку з друзями, родиною та колегами. Наші думки - з усіма, хто постраждав через ці страшні події в Парижі", - йдеться у повідомленні компанії.

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Нагадаємо, об'єктами нічної атаки в Парижі стали місця масових скупчень людей.

Так, терористи здійснили вибухи поруч з олімпійським стадіоном Stade de France, де в цей час йшов футбольний матч між командами Франції та Німеччини, відкрили стрілянину з автоматів у кількох кафе в центральній частині Парижа, а також захопили в заручники відвідувачів концертного залу Bataclan, де перебували близько 1,5 тис. глядачів.