Депутати хочуть обмежити можливості силовиків з вилучення серверів IT-компаній

Член Комітету Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя Владислав Голуб і голова парламентського IT-комітету Олександр Данченко пропонують обмежити можливості правоохоронних органів щодо вилучення серверів IT-компаній, щоб таким чином захистити бізнес від протиправних дій силовиків.

Про це депутати повідомили у ході прес-конференції.

"При проведенні обшуків має проводитися копіювання носіїв, серверів, а не їх вилучення. Якщо буде неможливо зняти копії, тоді сервера будуть вилучатися, але правоохоронні органи повинні будуть мотивувати, чому саме копіювання недостатньо. І це рішення буде приймати вже не слідчий, а суддя відповідною постановою", - зазначив Голуб.

Відповідний законопроект №3719 "Про внесення змін до КПК України щодо окремих питань слідчих дій з метою забезпечення додаткових гарантій законності при їх проведенні» вже зареєстрований у парламенті і, за словами Голуба, повинен бути прийнятий якнайшвидше.

"Цим законопроектом ми намагаємося, з одного боку, захистити IT-галузь і бізнес, а з іншого – ми також розуміємо необхідність забезпечення кібербезпеки, враховуючи той стан, в якому знаходиться наша держава", - додав Голуб.

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Присутній на прес-конференції заступник глави Адміністрації президента з питань проведення адміністративних, соціальних і економічних реформ Дмитро Шимків зазначив, що найчастіше підставою для проведення обшуків українських IT-компаній є наявність на їх серверах сепаратистського контенту, що в умовах ведення гібридної війни з Російською Федерацією є неприпустимим, тому силові структури вимушені оперативно реагувати на появу загрози. При цьому Шимків підкреслив, що силовики в таких випадках мають діяти коректно і аргументовано, дотримуючись законодавства і не вдаючись до вилучення серверів, коли це можливо.

Крім того, за словами заступника голови АП, провайдери можуть самостійно вирішувати проблему виникнення забороненого контенту на своїх серверах, щоб таким чином убезпечити себе від втручання правоохоронних структур.

"Ідеальна ситуація – коли індустрія сама регулює ці питання", – зазначив Шимків.

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Як повідомляв УНІАН, у 2015 році почастішали випадки проведення обшуків українських IT-компаній силовими структурами з подальшим вилученням обладнання. Зокрема, на початку вересня СБУ провела обшуки в дніпропетровському офісі компанії Luxoft, у липні – в офісі компанії Plarium, а в січні 2016 року – в офісі інтернет-провайдера "Адамант". Згідно з оцінками представників IT-галузі, в результаті обшуків і вилучення серверів підприємства в минулому році втратили близько 10-15 мільйонів доларів.