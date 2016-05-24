Android-пристрої почнуть впізнавати своїх власників без пароля

За допомогою вбудованих сенсорів гаджета алгоритм розраховує для кожного користувача показник Trust Score, що визначає, наскільки людина схожа на власника пристрою, передає Lenta.ru. До уваги беруться голосові інтонації, риси обличчя, швидкість набору тексту, розташування, а також відстань до найближчих Bluetooth-передавачів і точок доступу Wi-Fi.

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Прості програми на зразок ігор зможуть запускатися з невисоким показником автентичності, в той час як важливі сервіси (наприклад, банківські) будуть вимагати Trust Score, близький до максимального.

Перші тести Project Abacus почалися в 2015 році в навчальних закладах, у червні цього року його почнуть тестувати великі фінансові організації.

У березні Google дозволив користувачам платіжного сервісу Android Pay здійснюватипокупки, підтверджуючи свою особистість голосом за допомогою програми Hands Free. Смартфон при цьому не вимагає активації.

Hands Free знаходиться в стадії тестування, до якого залучаються жителі південного Сан-Франциско. Серед закладів, де можливо оплатити рахунок голосовою командою - ресторани швидкого харчування mcdonald's і Papa John's.