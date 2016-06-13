У США успішно випробували літак на сонячних батареях

Публічні випробування прототипу під назвою VO-Substrata, розробленого компанією Luminati Aerospace, пройшли на колишньому оборонному заводі Northrop Grumman на сході Лонг-Айленда. Пілот Роберт Лутц провів у повітрі близько 20 хвилин, передає N+1.

VO-Substrata - легкий одномоторний двомісний літак. Панелі сонячних батарей знаходяться на крилах, розмах яких трохи перевищує 13 метрів.

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Хоча випробувальний політ був пілотованим, Luminati Aerospace планує на базі VO-Substrata створити безпілотні апарати, які зможуть літати на висоті близько 20 кілометрів. Компанія має намір використовувати їх для забезпечення бездротовим доступом в інтернет до чотирьох мільярдів жителів Землі. Їх виробництво повинно початися до кінця 2016 року.

Вранці 11 червня 2016 року інший літак на сонячних батареях Solar Impulse 2 - подолав черговий етап свого кругосвітнього перельоту,приземлившись в Нью-Йорку.