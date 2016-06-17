Медики встановили, як фізичні вправи забезпечують запам'ятовування інформації

Як передає Lenta.ru, вчені прийшли до висновку, що виконання фізичних вправ в певному часовому інтервалі після занять розумовою працею забезпечує засвоєння інформації. Краще всього приступати до тренувань через чотири години після розумової роботи.

У ході дослідження вчені спостерігали за ефектом довготривалого запам'ятовування нещодавно отриманої інформації.

72 учасника протягом 40 хвилин запам'ятовували представлену на фотокартках інформацію про 90 місцезнаходжень.

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Потім випробовуваних розділили на три групи. Перша виконувала фізичні вправи відразу, друга - через чотири години. Третя не виконувала фізичні вправи.

Тренування тривали 35 хвилин і складалися з інтервальних вправ на велотренажері (з навантаженням до 80% від максимальної частоти серцевих скорочень).

Через дві доби вчені провели тести, що дозволяють дізнатися про ступінь запам'ятовування інформації учасниками. Найкраще із завданням впоралися учасники з другої групи. У них вчені через деякий час також виявили активність у гіпокампі - ділянці мозку, що бере участь в переході короткочасної пам'яті в довготривалу.

Ранні лабораторні дослідження тварин дозволяють припустити, що природні хімічні сполуки організму (дофамін і норадреналін) можуть поліпшити консолідацію пам'яті.