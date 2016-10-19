Космічний корабель "Союз МС" з новим екіпажем МКС успішно вийшов на орбіту (фоторепортаж)

"Відбулося відділення корабля від третього ступеня ракети-носія "Союз-ФГ", - повідомив ТАСС представник держкорпорації "Роскосмос".

Читайте такожТроє членів екіпажу МКС повернулися на Землю (фоторепортаж)

Згідно з повідомленням, до МКС на кораблі вирушили російські космонавти Сергій Рижиков та Андрій Борисенко, а також американський астронавт Роберт Шейн Кімброу.

Автономний політ "Союзу-МС" триватиме дві доби, а не шість годин, як зазвичай. З допомогою такої схеми планується перевірити системи корабля нової серії. Стиковка "Союзу МС-02" до модуля "Пошук" російського сегменту МКС запланована на 12:59 за Києвом 21 жовтня.

Командир корабля - 42-річний російський космонавт Сергій Рижиков. Для нього це перший політ. До цього Рижиков проходив службу льотчиком у військовій частині ВПС Командування спеціального призначення, в 2006 році був зарахований у загін космонавтів.

Бортінженер "Союзу МС-02" - 52-річний росіянин Андрій Борисенко, він до цього був у космосі один раз - з квітня по вересень 2011 року. Борисенко працював в РКК "Енергія", яка виробляє космічні кораблі, а також в Центрі управління польотами.

Читайте такожBoeing має намір випередити SpaceX у підготовці першого польоту людини на Марс

Другий політ корабля - 49-річний американський астронавт Роберт Шейн Кімброу. Він здійснив один 15-добовий космічний політ на шатлі "Індевор" у 2008 році, під час якого двічі виходив у відкритий космос. Кімброу служив пілотом у армії США, в 1991 році брав участь в операції "Буря в Пустелі" в якості пілота вертольота "Апач".

Корабель "Союз МС", як і попередня модифікація ("Союз ТМА-М"), створений на базі серії "Союз ТМА" (експлуатувався у 2002-2011 рр.) шляхом глибокої модернізації. Нова версія відрізняється від попередньої оновленою командно-телеметричною системою, здатною працювати через супутники - ретранслятори "Промінь", новою системою зближення і стикуванням "Курс-НА" та іншим обладнанням. Крім того, на кораблях нової серії покращена система електроживлення, а сонячні батареї виробляють більше енергії.