Вчені виявили здатність нанотрубок заморожувати воду при 105 градусах

Про відкриття вони розповідають в статті, опублікованій в журналі Nature Nanotechnology, передає "Газета.Ru".

Раніше вважалося, що тісний простір швидше знижує, чим підвищує температуру замерзання, причому це значення коливається в межах 10°С. Але у вуглецевих нанотрубках вода веде себе абсолютно протилежним чином: в експериментах вона замерзала при 105°С.

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Причому зміна розміру трубки навіть на одну соту нанометра змінювало температуру замерзання на десятки градусів. Стан води в трубках визначали за допомогою інфрачервоної спектроскопії – пропускання ІЧ-випромінювання через воду викликало коливальні рухи і це дозволяло з'ясувати, в якому агрегатному стані знаходиться вода. Вчені вважають, що не зовсім вірно називати «замерзлу» в нанотрубках воду льодом – вони не виявили у неї характерною для льоду кристалічної структури. Також вони не можуть зрозуміти, як вода взагалі може потрапляти всередину трубок – передбачається, що вуглецеві нанотрубки мають водовідштовхувальний ефект.

Дослідники ще не вивчили поведінку води в нанотрубках до кінця, але вже шукають способи, як застосувати виявлений ефект. Зокрема, вони придумали «крижані проводи», в яких будуть використовуватися унікальні електричні і термічні властивості льоду, наприклад, здатність проводити протони в 10 разів краще, ніж інші провідники.