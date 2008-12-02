Адміністрація домену .UA про спрощення реєстрації, посилення конкуренції...

Основними напрямами розвитку домену .UA на найближчий рік стануть подальший розвиток конкуренції на ринку, поліпшення якості обслуговування реєстрантів доменних імен, спрощення і лібералізація різних реєстраційних процедур, а також більша юридична формалізація відносин на ринку доменних реєстрацій.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН адміністратор домену .UA Дмитро КОХМАНЮК.

За його словами, для досягнення цих цілей до кінця 2008 року адміністрація домену .UA має намір створити консультативний орган, що складається з представників різних сфер ринку і інтернет-спільноти, і таким чином залучити до процесу адміністрування доменів усі зацікавлені сторони.

«Адміністрація домену .UA вважає, що створення такого органу дасть змогу підвищити якість ухвалюваних рішень і уникнути конфліктів інтересів у процесі розвитку домену .UA», – зазначив він.

Д.КОХМАНЮК, зокрема, не виключає, що у світлі сьогоднішніх кризових явищ в економіці буде підвищено вимоги до реєстраторів, оскільки від їхньої фінансової стабільності залежить стабільність роботи доменів користувачів. Так, за його словами, у разі банкрутства реєстратора власник домена не зможе продовжити термін дії домена, внести зміни (наприклад, змінити провайдера) тощо.

Д.КОХМАНЮК повідомив, що реформи тут можуть відбуватися в кількох площинах. Зокрема, сьогодні стоїть питання про введення централізованої акредитації реєстраторів доменних імен, а також підвищення вимог до реєстраторів під час їх акредитації, наприклад, у частині їх фінансово-організаційної спроможності та технічної надійності. За його словами, можливо, для потенційних реєстраторів буде запроваджено страховий збір, а для порушників правил реєстрації та якості послуг – штрафні санкції, аж до позбавлення акредитації.

На думку Д.КОХМАНЮКА, введення централізованої акредитації дасть змогу реєстраторам працювати в усіх доменних зонах, що призведе до підвищення конкуренції на ринку реєстрації доменних імен.

2009 року може бути запроваджено реєстрацію українських доменів кирилицею, повідомив Дмитро КОХМАНЮК.

За його словами, уже цього року планується розглянути це питання на консультаційній раді, і «2009 року може бути запроваджено реєстрацію українських доменів у кириличному написанні».

Він також зазначив, що реєстрація українських доменів кирилицею дасть змогу використовувати в доменному імені замість латинських символів українські та російські літери, що важливо для тих компаній, які хотіли б точно відображати в Інтернеті свої назви.

Водночас, за словами Д.КОХМАНЮКА, терміни запровадження реєстрації українських доменів кирилицею можуть виявитися доволі тривалими і в одній доменній зоні можуть бути запроваджені приблизно за рік, а в усіх доменних зонах – пізніше.