У мережі Саудівської Аравії несподівано полюбили геїв - ЗМІ

На це звернуло увагу видання The Independent.

За допомогою хештегів жителі країни сподіваються підтримати представників ЛГБТ-спільноти, гноблених в державі. В рамках акції користувачі публікують картинки, які ілюструють, що всі люди рівні незалежно від ґендерної ідентичності.

Саудівська Аравія входить в число країн, де одностатеві стосунки можуть каратися смертною карою. В ісламі багато форм сексуальної поведінки вважаються неприпустимими, а норми шаріату передбачають жорсткі покарання за відступ від правил.

#احب_المثليين_ولست_منهم

I'm so proud of y'all , And proud that I can see this tag is trending in The biggest HOMOPHOBIC KINGDOM ❤️ — عبد الصمد ، xoxo (@6Abdulellah9) February 3, 2017