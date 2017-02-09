У мережі Саудівської Аравії несподівано полюбили геїв - ЗМІ
В Саудівській Аравії, де за гомосексуалізм в тому числі передбачена смертна кара, в топ Twitter вибився хештег «я люблю геїв, і я не один з них».
На це звернуло увагу видання The Independent.
За допомогою хештегів жителі країни сподіваються підтримати представників ЛГБТ-спільноти, гноблених в державі. В рамках акції користувачі публікують картинки, які ілюструють, що всі люди рівні незалежно від ґендерної ідентичності.
Саудівська Аравія входить в число країн, де одностатеві стосунки можуть каратися смертною карою. В ісламі багато форм сексуальної поведінки вважаються неприпустимими, а норми шаріату передбачають жорсткі покарання за відступ від правил.
#احب_المثليين_ولست_منهم— ayosh (@heart_stirring) February 3, 2017
How can you not love them pic.twitter.com/N8JU73Ku4W
#احب_المثليين_ولست_منهم— عبد الصمد ، xoxo (@6Abdulellah9) February 3, 2017
I'm so proud of y'all , And proud that I can see this tag is trending in The biggest HOMOPHOBIC KINGDOM ❤️
My support litmus test:human?✔️. harming/endangering anyone?✖️➡️I support you #احب_المثليين_ولست_منهمpic.twitter.com/HFj92tsO0U— Action Potential (@MsActionHerself) February 4, 2017
#احب_المثليين_ولست_منهم i'm not gay but i support them because i believe in freedom of love ️❤️ pic.twitter.com/C4mxGuGSjE— S⭐️ (@salshehri_s) February 3, 2017