У мережі Саудівської Аравії несподівано полюбили геїв - ЗМІ

09:17, 09 лютого 2017
Наука та IT
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В Саудівській Аравії, де за гомосексуалізм в тому числі передбачена смертна кара, в топ Twitter вибився хештег «я люблю геїв, і я не один з них».

REUTERS

На це звернуло увагу видання The Independent.

За допомогою хештегів жителі країни сподіваються підтримати представників ЛГБТ-спільноти, гноблених в державі. В рамках акції користувачі публікують картинки, які ілюструють, що всі люди рівні незалежно від ґендерної ідентичності.

Саудівська Аравія входить в число країн, де одностатеві стосунки можуть каратися смертною карою. В ісламі багато форм сексуальної поведінки вважаються неприпустимими, а норми шаріату передбачають жорсткі покарання за відступ від правил.

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Теги: #ЛГБТ#Саудівська Аравія