У мережі Саудівської Аравії несподівано полюбили геїв - ЗМІ

На це звернуло увагу видання The Independent.

За допомогою хештегів жителі країни сподіваються підтримати представників ЛГБТ-спільноти, гноблених в державі. В рамках акції користувачі публікують картинки, які ілюструють, що всі люди рівні незалежно від ґендерної ідентичності.

Саудівська Аравія входить в число країн, де одностатеві стосунки можуть каратися смертною карою. В ісламі багато форм сексуальної поведінки вважаються неприпустимими, а норми шаріату передбачають жорсткі покарання за відступ від правил.