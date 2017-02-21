Зграї рибороботів запустять у венеціанську лагуну

Більш точно визначити ступінь забруднення лагуни, а також інші важливі параметри допоможуть риби-роботи, які будуть запущені під воду вже нинішньої весни.

Про це пише DW.

Це, власне, три різних види роботів, але всі три будуть діяти не поодинці, а цілими зграями, постійно спілкуючись один з одним. Якщо експеримент вдасться, через два роки по венеціанським каналам будуть плавати вже близько 150 таких роботів. Так що туристам не треба лякатися, якщо поруч з гондолою вони раптом побачать антену, яка стирчить з-під води.

Проект загальноєвропейський, і називається він Subcultron. Керує ним науковий співробітник університету в Граці Томас Шмикл (Thomas Schmickl). За його словами, венеціанська лагуна - ідеальне місце для першої серйозної роботи автономних підводних роботів (до цього вони проходили випробування тільки в басейнах). Тут не буває таких високих хвиль, як в Атлантиці, не надто глибоко, легко знайти і дістати з-під води загублені апарати.

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Частина роботів заляже на дні або пристане до підводних паль, немов мідії. Вони так і називаються: aMussels. Інша частина постійно буде знаходитися в русі: aFish, штучні риби жовтого або сірого кольору розміром приблизно з невеликого карася, повинні збирати дані про стан води, температури, концентрації кисню, солоності, лужності, щільності, фотографувати підводні рослини і справжніх риб.

Отриману таким чином інформацію "мідії" і "риби" будуть передавати на aPads, що розташувалися на поверхні води, наче латаття. Цей третій тип роботів повинен акумулювати інформацію і передавати її на смартфони та комп'ютери дослідників. Крім того, aPads будуть служити свого роду заправною станцією для "мідій" і "риб". Самі вони стануть харчуватися енергією сонця і води.

Всі ці роботи, особливо "риби", значною мірою автономні і наділені свого роду штучним інтелектом. Їм задається лише мета (наприклад, відправитися туди, де глибше всього), а шлях вони вже обирають самі. Вони вміють лавірувати між підводними перешкодами, яких у венеціанській лагуні дуже багато. У свою чергу "мідії", якщо у них, скажімо, закінчується запас енергії, здатні в буквальному сенсі підняти якір і "попливти" до "латаття", щоб заправитися електроенергією.

При всьому цьому підводні зграї Subcultron набагато дешевші існуючих на сьогодні моделей підводних роботів. У майбутньому їх напевно будуть використовувати, наприклад, для перевірки стану нафтопроводів, які пролягають по дну морів і океанів.