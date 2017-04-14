Київські школярі представили 3D-принтер, собівартість якого удвічі менша за ринкову (фото)
15:39, 14 квітня 2017Наука та IT
1797 0
3D-принтер може друкувати досить складні моделі двома видами пластику.
У Києві відбулася презентація 3D-принтера, створеного учнями НВК №141 «ОРТ» Києва.
Читайте такожУ США розробили додаток, який мотивує студентів відключати смартфони на лекціях
3D-принтер «КОРТ-1» може одночасно друкувати досить складні моделі двома видами пластику. Собівартість такого принтера вдвічі менша за ринкову ціну.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter