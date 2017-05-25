Знахідки століття: ЗМІ склали ТОП-5 археологічних знахідок останнього часу

Якщо ви вважаєте, що археологи займаються виключно нудними дрібницями, знайте, що це не так. Тільки за останні рік-півтори археологи зробили ряд відкриттів, які зробили б честь і кіношному герою Індіана Джонсу. Наприклад, виявили найскладнішу у світі піраміду, а також розшифрували послання від стародавніх людей про комету, що знищила мамонтів.

Видання "Новое время" склало ТОП-5 найважливіших археологічних відкриттів останнього часу.

Гробниця Ісуса

У 2016 році почалися розкопки потенційно однієї з найбільш значущих християнських святинь - гробниці Ісуса, яка знаходиться на території Єрусалиму. Вважається, що пошуками місця, де похований Ісус в IV столітті н. е. зайнялася Олена, мати римського імператора Костянтина, який зробив християнство офіційною релігією Римської імперії. Олена особисто прибула в Єрусалим для того, що очолити пошуки гробниці Ісуса.

Після масштабних розкопок була знайдена гробниця, а також три хреста і залізні цвяхи. Для того щоб визначити, на якому з хрестів помер Ісус, римляни, за легендою, провели експеримент. Вони підносили кожен з хрестів по черзі до трупа, і один з хрестів повернув померлого до життя. Так римляни визначили хрест Ісуса Христа.

Після того як церковна влада домовилася про те, що гробниця Ісуса повинна бути розкрита і піддана консервації з метою її збереження, міжнародна група археологів розкрила гробницю в 2016 році. Вченим дали лише 60 годин на роботу всередині гробниці. Всередині було виявлено кам'яне ложе з вапняку, за описом відповідним тому, на яке, за легендою, було покладено тіло Христа після розп'яття.

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“Я вражений, у мене навіть тремтять коліна, - розповів один з учасників дослідження Фредрік Хиберт. - Знахідка з великою ймовірністю підтверджує те, що Ісус був похований саме тут".

Стоунхендж в Казахстані

У травні 2016 року група казахських і російських археологів оголосила про виявлення у Казахстані кам'яної мегалітичної споруди, яке датується приблизно 500 р. н. е. Це цілий архітектурний комплекс, що займає майже 120 га землі, на яких археологів чекають колосальні за масштабами розкопки, але навіть перші знахідки справляють величезне враження. Зокрема, було знайдено сідло з сріблястою обробкою, на якому вирізьблено зображення зброї і якихось міфічних створінь. Археологи припускають, що казахський Стоунхендж був побудований ханами стародавніх племен, які здійснювали набіги на Європу і вступали в конфлікти з Римською імперією.

Мозаїка Ноєвого ковчега

Гучною знахідкою відзначилися розкопки в ізраїльському містечку Хукок, який згадується ще в Старому Завіті. Групі археологів, які працювали в рамках проекту National Geographic в руїнах стародавньої синагоги вдалося знайти мозаїку, що зображає історію Ноєвого ковчега.

На мозаїці видно ковчег разом з тваринами, йдуть парами. Серед них - леви, ведмеді і леопарди. Ще один вцілілий фрагмент мозаїки показує інший біблійний сюжет - розділення Червоного моря. Зокрема, показано єгипетські воїни в оточенні перевернутих колісниць і поїдають деяких з них гігантські риби.

Піраміда-матрьошка

Восени минулого року, вивчаючи велику піраміду Ель-Кастільо в Чичен-Іце, яка, згідно з популярною гіпотезою, містить усередині іншу, більш давню піраміду, вчені використовували метод електричного опору. Крізь кам'яну структуру піраміди пропустили електричний струм. Заміри опору дозволили виявити порожнечі і структурні елементи ще двох конструкцій всередині піраміди, розташованих одна в іншій - приблизно як у класичних матрьошки.

Таким чином не тільки підтвердилася теорія, яка існувала з 1930-х років про другу піраміду всередині Ель-Кастільо, але і була знайдена третя піраміда. Зовнішня піраміда була побудована приблизно між 950-м і 1.000 роком н. е. Вона приховує під собою піраміду, зведену між приблизно 850-м і 900 роком н. е. А та в свою чергу побудована над пірамідою, яка була побудована набагато раніше - між 600-м та 800 роком н. е. Ель-Кастільо - легендарна і, мабуть, найвідоміша піраміда в Мексиці. На кожній з її чотирьох сторін розташовані сходи з 91 щаблем. За словами Деніз Арго, археолога з Мексиканського інституту антропології та історії, унікальність Ель-Кастільо в тому, що зовні піраміда являє собою суміш культури майя і народів Центральної Мексики.

Космічний доказ

У квітні поточного року шотландським вченим з Університету Единбурга на розкопках у храмовому комплексі Гебеклі-Тепе на південному сході Туреччини вдалося розшифрувати символи на основі кам'яної статуї стерв'ятника, яка датується приблизно 10.950 роком до н. е. Статую виявили кілька років тому, але особливої уваги символам на ній не приділяли. На перший погляд вони були схожі на малюнки якихось фантастичних тварин. Однак групі археологів під керівництвом Мартіна Светмена вдалося довести, що ці малюнки насправді відображають велику комету, яка наближається до Землі.

Зіставивши малюнки з картами зоряного неба, яке можна було бачити з цієї точки Землі в період, коли створювалася статуя, вчені побачили чіткі збіги. Светмен стверджує, що в храмовому комплексі Гебеклі-Тепе, найбільш древньому з відомих на даний момент (він приблизно на 6 тис. років старша від Стоунхенджа) перебувала, крім іншого, і обсерваторія. Те, що раніше приймали за зображення фантастичних тварин, насправді - сузір'я. Комп'ютерна симуляція дозволила Светмену прийти до висновку, що стародавні астрономи досить точно зобразили зоряне небо і комету, яка наближалася до Землі. Таким чином, вчені зробили висновок, що малюнок доводить теорію про зіткнення Землі з кометою. Внаслідок цієї катастрофи на Землі приблизно на 1.000 – 1.300 років настав останній етап заледеніння, відомий як Пізній дріас. Ці кліматичні зміни зіграли вирішальну роль у становленні людини як домінуючого біологічного виду на Землі.

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