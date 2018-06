Вчені назвали екзопланети, на супутниках яких може бути життя

Вчені з Технологічного університету Суінберна і Університету Південного Квінсленда (Австралія) назвали вісім екзопланет, на супутниках яких може існувати життя і які придатні для вивчення спектрографом ESPRESSO (Echelle SPectrograph for Rocky Exoplanet and Stable Spectroscopic Observations), передає eso.org. У своїй роботі вчені, грунтуючись на даних каталогу CELESTA (Catalog of Earth-like Exoplanet Survey Targets), шукали екзопланети, які можуть мати придатні для життя супутники.

Читайте такожАстрономи відкрили надщільну і "роздуту" планетиВсі ці екзопланети розташовані в зоні потенційної населеності свого світила і є газовими гігантами, як Юпітер або Сатурн. Існування місяців поблизу них не доведено, вчені відібрали ті небесні тіла, які в якості супутників можуть мати землеподобні кам'янисті об'єкти, що знаходяться на стабільних орбітах .

Наприклад, одна з таких систем знаходиться біля зірки HD 43197 в сузір'ї Великий пес на відстані 183 світлових років від Землі, за розмірами та масою дане світило порівнюване з Сонцем. Навколо HD 43197 на відстані близько астрономічної одиниці з періодом близько року обертається екзопланета HD 43197 b, яка в 1,7 рази легша за Юпітер. Решта сім зірок - HD 87883, HD 164604, HD 156279, HD 285507, HD 80606, HD 162020 і HD 63454.