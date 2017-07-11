Тригери, нудьга і звичайна залежність: чому людство дедалі більше стає залежним від смартфонів (відео)

Мобільні програми спеціально розробляють так, щоб викликати у користувачів залежність. Спочатку додатки чіпляють нас «на гачок», це називається тригер. Ми перевіряємо пошту чи заходимо в соцмережі, коли нам потрібно «убити час» - у черзі чи транспорті. При цьому підсвідомо формується звичка, що нудьга пов’язана з переглядом пошти чи стрічки Instagram. Як тільки нам стає нудно, відразу з’являється бажання зайти в пошту чи соцмережі.

Найпотужніші тригери сьогодні – це пуш-повідомлення у смартфонах. Щоразу, як з’являється примітка про нове повідомлення, у користувача виникає бажання його відкрити. Це запускає ланцюжок хімічної реакції в мозку, яку ми відчуваємо як насолоду та винагороду за виконану дію.

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Наступним етапом є дія – гортання новинної стрічки, пошук інформації, перегляд відео. За підрахунками вчених, користувач бере до рук смартфон близько 2617 разів на день. Повертатися у додаток знову і знову нас змушують нові функції, обмін фото, запрошення друга, проходження складного рівня у грі.