Телескоп ALMA виявив холодний пиловий пояс біля найближчої до Сонця зірки (відео)

Телескоп ALMA в Чилі зареєстрував пил в околицях найближчої до Сонячної системи зірки: Проксіми Центавра. Світіння холодного пилу спостерігалося на відстані від одного до чотирьох астрономічних одиниць від зорі, тобто від однієї до чотирьох відстаней від Землі до Сонця.

Результати роботи представлені у статті "ALMA Discovery of Dust Belts Around Proxima Centauri", яка публікується в Astrophysical Journal Letters, повідомляється на сайті Європейської південної обсерваторії (ESO).

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Відзначається, що дані спостереження свідчать про можливе існування ще більш холодного пилового поясу, а можливо і багатокомпонентної планетної системи. У Сонячній системі присутні схожі структури значно більшого розміру; вважається, що такі пояси складаються з кам'яних і крижаних часток, яким не вдалося сконденсуватися в планети.

“Пил навколо Проксіми – дуже важлива знахідка. Після відкриття землеподібної планети Проксіма b - це перше свідчення існування у найближчої до Сонця зірки багатокомпонентної планетної системи, а не просто одиночної планети", - розповідає основний автор нового дослідження Гіллем Англада з Інституту астрофізики Андалусії (CSIC) в Гранаді (Іспанія).

Спостереження показують, що більша частина пилу зосереджена в поясі на відстані в кілька сотень мільйонів кілометрів від Проксіми і такої ж протяжності. Загальна маса пилу в цьому поясі складає приблизно одну соту частину маси Землі, а її температура оцінюється в -230 градусів Цельсія, що близько до температурі поясу Койпера в Сонячній системі.

Дані, отримані на ALMA, дозволяють також припустити, що навколо Проксіми є й інший, ще більш холодний пиловий пояс, що удесятеро далі від першого. Якщо це так, то природа цього поясу, дуже холодного і розташованого далеко від більш холодної й слабкої, ніж Сонце, зірки, загадкова. Обидва пояси набагато далі від Проксіми, ніж планета Проксіма b, орбіта якої віддалена від материнської зірки всього на чотири мільйони кілометрів.

“Ці спостереження свідчать про те, що Проксіма Центавра, можливо, має багатокомпонентну планетну систему з багатою історією взаємодій, які й призвели до формування пилового пояса. Інформацію про інші положення інших, поки не виявлених, планет цієї системи зможуть дати подальші дослідження", - вважає Гіллем Англада.

Як повідомляється на сайті ESO, пилові пояси – це залишки речовини, яка не сконденсувалася в більш масивні тіла, такі як планети. Розміри кам'яних і крижаних частинок в цих поясах можуть бути різними: від дрібних пилових зерен менше міліметра в поперечнику до астероїдів багатокілометрового діаметра.

Проксіма Центавра – найближча до Сонця зірка, слабкий червоний карлик, розташований всього в чотирьох світлових роках від нас у південному сузір'ї Центавра (Кентавра). Навколо нього обертається розміром схожа на Землю планета Proxima b, виявлена в 2016 році – найближча до нас внесолнечная планета.