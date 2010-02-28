Великий адронний коллайдер знову запустили

Великий адронний колайдер, що знаходиться поблизу Женеви в Європейському центрі ядерних досліджень (ЦЕРН), знову запустили. Як ідеться в повідомленні, поширеному сьогодні ЦЕРН на своєму Інтернет-сайті, перші пучки протонів почали циркулювати 27-кілометровим тунелем "у кожному напрямку о 04:10 за центральноєвропейським часом".

Тепер учені поступово збільшуватимуть швидкість протонів, які рухаються тунелем, розташованим на 100-метровій глибині на кордоні Швейцарії та Франції. Їх мета за допомогою тисяч надпровідних магнітів загальною довжиною більше 22 км., охолоджених до температури мінус 271 градус, розігнати пучки до швидкості, яка би практично дорівнювала швидкості світла.

Учені сподіваються, що невдовзі їм вдасться довести енергію до 7 тераелектронвольт (ТЕВ) або 3,5 ТЕВ на пучок. Тоді й почнуться експерименти, заради яких, власне, і створювався колайдер вартістю 10 млрд швейцарських франків. За допомогою аналізу результатів зіткнення частинок фізики сподіваються проникнути в таємниці матерії.

На даний момент рекордом великого адронного колайдера є зіткнення пучків протонів на енергії 2,36 тераелектронвольта (ТЕВ). Воно відбулося в грудні минулого року. Таким чином був подоланий рекордний до цього рівень зіткнень у 1,96 ТЕВ (або менше 1 ТЕВ на пучок), досягнутий на побудованому поблизу Чікаго колайдері "Теватрон" лабораторії "Фермі".

Після цього колайдер був переведений в режим очікування.

ІТАР-ТАРС