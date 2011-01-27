У кіберзлочинців відбудеться зміна поколінь і переділ сфер впливу

Серед основних тенденцій 2010 року можна виділити подальший розвиток вірусних технологій, перехід від масових епідемій до цілеспрямованих заражень, активне використання вразливостей ліцензійного ПЗ, а також появу нового класу погроз - СМС-блокерів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Головною новиною 2010 року в сфері інформаційної безпеки стала атака черв’яка Stuxnet, що знаменує перехід вірусонаписання на якісно новий рівень. Деструктивна активність цієї шкідливої програми виявилася націлена не на масове зараження користувачів, а на контроль над системами управління промисловими об`єктами.

Як зазначив керівник російського дослідницького центру "Лабораторії Касперського" Сергій НОВІКОВ, у 2010 році було відзначено підвищений інтерес до цифрових підписів із боку кіберзлочинців. При цьому виявилось, що зловмисник може отримати цифровий сертифікат цілком легальним чином, як звичайний розробник софтверних рішень. Зокрема, за його даними, однією з особливостей Stuxnet стало застосування цифрових сертифікатів компаній Realtec і JMicron, що дозволило шкідливій програмі довгий час уникати виявлення. Іншою відмінною рисою черв`яка стало використання відразу п`яти вразливостей операційної системи (ОС) Windows (зокрема чотири невідомих раніше вразливостей "нульового дня").

Серйозною проблемою для користувачів із Росії та країн СНД минулого року стали СМС-блокери. Ці шкідливі програми, що розповсюджувалися кількома способами, блокували роботу операційної системи, вимагаючи відправити повідомлення на платний premium-номер для отримання "коду розблокування". Число потерпілих виявилося таким великим, що ситуація потрапила в поле зору правоохоронних органів і отримала широке висвітлення в ЗМІ. До боротьби з шахраями підключилися мобільні оператори, ввівши нові правила реєстрації та роботи коротких номерів, а також блокуючи аккаунти шахраїв.

Сьогодні мобільні погрози отримують усе більш активний розвиток – минулого року було виявлено перші шкідливі програми для iPhone і Android.

«Все це вкотре свідчить про те, що мобільні пристрої потребують інформаційного захисту так само, як і персональні комп`ютери», - зазначили в компанії.

За даними компанії, в 2010 році активізація боротьби здійснювалася не лише із СМС-блокерами, але й зі спамом, що відразу ж позначилося на обсягах небажаної кореспонденції. В результаті кількість спаму в поштовому трафіку в середньому за рік скоротилася на 3%, порівняно з попереднім періодом і становила 82%. Хоча, на думку керівника лабораторії контентних технологій "Лабораторії Касперського" Андрія НІКІШИНА, передишка, що виникла завдяки успіхам у боротьбі з ботнетами, для звичайних користувачів триватиме недовго, і вже через 2-3 місяці частка спаму з великою вірогідністю повернеться на колишній рівень.

Водночас, як вважає генеральний директор "Лабораторії Касперського" Євген КАСПЕРСЬКИЙ, у найближчі декілька років розвиток технологій «навряд чи обіцяє замовникам спаму нові прибутки», і в майбутньому все може кардинально змінитися. Єдине, що, на його думку, не втратить своєї актуальності - це девіз, яким як і раніше керуватимуться кіберзлочинці: "Хто володіє інформацією - той володіє світом".

«Боротьба за будь-які дані (і за їх збереження) визначатиме обличчя погроз найближчих десяти років», - зазначив він.

Є.КАСПЕРСЬКИЙ прогнозує, що в 2020 році можливість виходу в Інтернет буде реалізована в десятках різних пристроїв, які працюватимуть під самими різними ОС. Водночас Windows у найближче десятиліття втратить свої лідируючі позиції, але залишиться основною платформою для корпорацій. На його думку, зміна розстановки сил у світі ОС позначиться на кіберзлочинному бізнесі - відбудеться зміна поколінь, яка зрештою може вилитися у фізичне протистояння старої та нової школи кіберзлочинців за переділ сфер впливу.

Кіберзлочинність-2020, прогнозує Є.КАСПЕРСЬКИЙ, швидше за все, розділиться на дві групи: перша спеціалізуватиметься на атаках на бізнес (часто за замовленнями): «на полі битви зійдуться кібернегідники, комп`ютерні специ з корпорацій, які протистоять їм, і, швидше за все, залучені в процес кіберспецслужби». Метою другої групи будуть пристрої, контролюючі наше існування, пересування та роботу великого числа служб.

«Злом і крадіжка подібних систем, можливість безкоштовно користуватися різними сервісами, видалення і зміна інформації про себе, свою (або замовника) активність - ось що приваблюватиме і даватиме заробити новому поколінню кіберзлочинців", - вважає Є.КАСПЕРСЬКИЙ