Вчені розробляють «розумну» їжу

Учені планують створити хімічні добавки, які примусять мозок людини раніше відчути насичення, - дослідники розраховують, що «розумна» їжа зможе привчити людей до помірності в їжі.

Як повідомляє газета Daily Mail, дослідження проводиться міжнародною командою фахівців, які працюють в рамках проекту Full4Health, ініційованого Європейським Союзом.

«Розумна» їжа, яку ми плануємо створити, зможе схилити людей до помірності на хімічному рівні», - зазначив керівник дослідження, співробітник Абердинського університету Джуліан Мерсер, чиї слова наводяться в повідомленні.

На його переконання, їжа міститиме речовини, які зазвичай примушують мозок згенерувати відчуття насичення, і це відчуття прийде не із запізненням, як це буває при поглинанні звичайної їжі, а саме тоді, коли людина одержить достатню кількість калорій.

Згідно концепції, яку дослідники збираються застосувати на практиці, «розумна» їжа міститиме особливі хімічні речовини, подібні до гормонів-індикаторів насичення, концентрація яких в плазмі крові людини збільшується після засвоєння їжі.

«Відомо, що поживні речовини з їжі взаємодіють з клітинами кишковика на хімічному рівні. В результаті цього виділяються гормони, які виконують роль хімічних «гонців», що доносять до головного мозку повідомлення «шлунок повний», - пояснив співробітник університету Копенгагена Йєнс Холст, якого цитує газета.

Знаючи принцип роботи цієї «хімічної пошти», учені змогли розкодувати «повідомлення». За регулювання апетиту відповідають молекули ентероглюкагона (він називається також глюкагоноподібний пептид-1), вміст якого в плазмі крові у людини підвищується після прийому їжі в п'ять-десять разів.

«Існує ряд хімічних речовин – «гормонів насичення», концентрація яких в плазмі крові різко підвищується після прийому їжі. Ми знаємо лише деякі хімічні речовини, що містяться в їжі, які примушують їх активізуватися. На їхній основі ми сподіваємося створити штучну добавку, яку можна буде додавати в їжу», - наголосив Д.Мерсер.