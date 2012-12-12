Харківський університет збудував на даху сонячну електростанцію

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, у церемонії відкриття енергетичного об’єкту взяли участь Почесний консул Федеративної Республіки Німеччина в Харкові Тетяна Гавриш, заступник директора Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації Денис Ткачов, проректори університету.

За даними директора Центру міжнародної співпраці ХНУ ім. Каразіна Станіслава Ігнатьєва, електростанція складається з п’яти панелей 1,5 х 0,8 м. Потужність станції залежно від погоди коливається від 400 Вт до 3,4 кВт, однак за рік вона зможе виробляти понад 6 МВт електроенергії.

С.Ігнатьєв зауважив, що в експлуатацію введено першу чергу сонячної електростанції, але впродовж наступних двох років планується збільшити кількість панелей. За його словами, отриману електроенергію будуть спрямовувати на потреби університету, але надалі виш планує продавати надлишок електроенергії за «зеленим тарифом».

С.Ігнатьєв повідомив, що обладнання для створення електростанції університету подарували європейські партнери. Вартість обладнання – близько 500 тис. грн.

«Проект, який ми презентували, дає можливість університету перейти від стадії споживання електроенергії до стадії її виробництва», - акцентував С.Ігнатьєв.

У Центрі зв’язків з громадськістю та пресою ХНУ ім. Каразіна підкреслили, що це перший в Україні проект у рамках програми енергозбереження серед вищих навчальних закладів держави. Проект був реалізований за підтримки європейських інвестиційних компаній, зокрема WSB International GmbH (Німеччина), Kulturklenoden AB (Швеція), EUROENERG Ltd. (Болгарія), які планують розпочати свій бізнес у галузі відновлювальної енергетики на Харківщині.