НАТО вдосконалить кіберзахист

Про це заявив генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

"НАТО часто зазнає атак. У нас є достатньо ефективний захист, але його слід постійно вдосконалювати. Це технологічні перегони", - сказав Расмуссен в інтерв'ю датській газеті Politiken.

У листопаді 2012 року НАТО провела командно-штабні навчання з кіберзахисту (Cyber ​​Coalition) з метою перевірки технічного і експлуатаційного потенціалу кіберзахисту альянсу. Навчання проводилися на основі сценарію, який передбачає нанесення кібератак проти НАТО і національних інфраструктур країн-союзниць.

Нова стратегічна концепція НАТО, затверджена в листопаді 2010 року на саміті альянсу в Лісабоні, визначає кіберзахист як один з пріоритетів, нагадує РІА "Новости".

Рада НАТО у 2008 році затвердив акредитацію Центру кіберзахисту НАТО в Талліні і надала йому статус міжнародної військової організації. Нині в роботі центру беруть участь десять країн: США, Естонія, Німеччина, Словаччина, Італія, Литва, Латвія, Іспанія, Угорщина та Польща.