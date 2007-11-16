ООН вирішила боротися з інтернет-маньяками

Учасники другого форуму ООН з управління інтернетом (IGF) погодилися, що необхідно посилити боротьбу з "сексуальними хижаками", які користуються інтернетом для пошуку жертв, повідомляє France Presse.

Форум зібрав більше 1300 представників урядових, громадських і приватних організацій з 109 країн світу. Делегат від Франції Бернард Бенаму (Bernard Behnamou) зазначив, що думки учасників форуму щодо контролю доступу і інших аспектів роботи громадських мереж були різні, проте в питанні захисту дітей від інтернет-педофілів делегати були одностайні. Секретар Ради Європи закликав учасників форуму посилити взаємодію країн у пошуку розповсюджувачів дитячої порнографії.

Під час обговорення розвитку інтернет-злочинності представники Ради Європи продемонстрували браузерну гру Wild Web Woods. Гра орієнтована на дітей і, за словами творців, навчить гравця не тільки основам користування мережевими ресурсами, а й методам обходу "сексуальних хижаків" та інших небезпек, що підстерігають підлітків в інтернеті.

Також учасники виявили одностайність у питанні забезпечення доступу, в інтернет країнам, що розвиваються, оскільки це сприятиме зменшенню різниці в розвитку між найбіднішим населенням планети і жителями багатих держав. Представник Бразилії наголосив, що інтернет "має керуватися так, щоб приносити користь всьому людству" і закликав забезпечити в країнах, що розвиваються, "прийнятну вартість" підключення до Мережі.

Лента.ру