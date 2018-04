Видавці ”Пентхаузу” прикупили сайти знайомств

Компанія Penthouse Media, видавець журналу для чоловіків Penthouse, придбала Various Inc, власника кількох соціальних мереж, повідомляє Лента.ру з посиланням на The New York Times.

Під управлінням Various більше 25 сайтів, включаючи adultfriendfinder.com (сайт обміну статевими партнерами), italianfriendfinder.com, gradfinder.com і bigchurch.com. Усі ці ресурси надають користувачам змогу "знайомитися з людьми, що поділяють їх духовні цінності".

Згідно з підрахунками, загальна кількість користувачів сайтів Various Inc перевищує 260 мільйонів. При цьому 1,2 мільйона з них є платними передплатниками.

Вартість угоди між Penthouse Media і Various Inc оцінюється в 500 мільйонів доларів. Згідно з прогнозами аналітиків, сумарні прибутки обох компаній в 2007 році становитимуть 340 мільйонів доларів.