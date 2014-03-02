Хакери додали слово «nazi» до заголовків сайту Russia Today

Хакери в ніч на неділю, 2 березня, зламали сайт телеканалу Russia Today та додали слово «Nazi» (нацист, нацистський) до заголовків усіх англомовних матеріалів. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на мікроблог каналу.

Зловмисники отримали доступ до адміністративного паролю сайту. В результаті заголовки стали виглядати, наприклад, так: «Російські сенатори проголосували за відправку стабілізаційних нацистських військ на українську територію».

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Нормальна робота сайту була відновлена приблизно через півгодини після злому, судячи з записів у мікроблозі RT. Хто стоїть за кібер-атакою на сайт офіційного російського каналу, поки невідомо.

Нагадаємо, в суботу Рада Федерації задовольнила прохання президента РФ Володимира Путіна дозволити ввести війська на територію України.

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Телеканал Russia Today, запущений в 2005 році, представляє російську офіційну точку зору на події в країні та світі. Канал веде мовлення англійською, іспанською та арабською мовами.