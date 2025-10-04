Те, що виявили вчені в недосліджених районах уздовж південної околиці пустелі Нефуд на півночі Саудівської Аравії, вразило їх.

Монументальні наскельні малюнки із зображенням верблюдів віком 12 тис. років служили стародавніми "дорожніми знаками" до джерел води в пустелі.

Як пише видання Phys, нове відкриття підкреслює першопрохідницьку роль груп людей, які жили у внутрішніх районах Північної Аравії незабаром після гіперпосушливого періоду останнього льодовикового максимуму, які орієнтувалися на відновлення сезонних джерел води та залишили після себе монументальну спадщину у вигляді наскельного живопису.

Міжнародна група археологів виявила понад 60 наскельних малюнків, що містять 176 гравюр, у трьох раніше недосліджених районах - Джебель-Арнаан, Джебель-Млейха та Джебель-Місма - уздовж південної околиці пустелі Нефуд на півночі Саудівської Аравії.

На гравюрах, що зображують переважно верблюдів, козерогів, непарнокопитних, газелей і турів, зображено 130 фігур у натуральну величину та натуралістичних, деякі з яких сягають 3 м завдовжки та понад 2 м заввишки.

Гравюри датуються періодом від 12 800 до 11 400 років тому, коли в регіоні після екстремальної посушливості знову з'явилися сезонні водойми.

Ці джерела води, підтверджені аналізом відкладень, сприяли ранньому проникненню людини у внутрішні райони пустелі та надавали рідкісні можливості для виживання.

"Ці великі гравюри - не просто наскельні малюнки, вони були символами присутності, доступу та культурної ідентичності", - прокоментувала провідна авторка, докторка Марія Гуаньїн з Інституту геоантропології Товариства Макса Планка.

Доктор Сері Шиптон, співкерівник дослідження з Інституту археології Лондонського університетського коледжу, зазначила: "Наскельні малюнки позначають джерела води та шляхи переміщення, можливо, символізуючи територіальні права та міжпоколінну пам'ять".

На відміну від раніше відомих місць, де гравюри були приховані в ущелинах, панелі Джебель-Млейха і Джебель-Арнаан були висічені на високих скелях, деякі з яких сягали 39 м заввишки, у візуально вигідних місцях.

Стародавнім художникам довелося б дертися і працювати на вузьких уступах, що підкреслює величезні зусилля і значимість зображень. Артефакти, включно з кам'яними наконечниками з Ель-Хіама і Хелуана в левантійському стилі, зеленим пігментом і намистинами з денталіуму, вказують на далекі зв'язки з населенням докерамічного неоліту в регіоні Леванту.

Однак масштаб, зміст і розташування арабських гравюр виділяють їх.

"Ця унікальна форма символічного вираження належить особливій культурній ідентичності, пристосованій до життя в складних посушливих умовах", - додав доктор Фейсал Аль-Джибрін з Комісії з культурної спадщини Міністерства культури Саудівської Аравії.

