Археологи виявили несподівану споруду, яка 2000 років ховалася в Альпах

Археологи, які вивчають римську історію у Швейцарії, виявили 2000-річний римський військовий табір, розташований на висоті 2133 метрів над рівнем моря. Про це пише wionews.

Згідно із заявою з кантону Граубюнден, римський військовий табір стратегічно розташовувався на височині, щоб війська могли спостерігати за долинами та гірськими перевалами, регіонами, які в іншому випадку було б важко бачити. Від табору залишилися лише рови та стіна. Але найяскравішою ознакою були свинцеві кулі для пращі з клеймом 3-го римського легіону.

Дослідники з Базельського університету спільно з Граубюнденською археологічною службою з 2021 року обстежували район Крап-Сес між Кунтером і Тіфенкастелем. Вони знали про римське поле битви в Альпах Оберхальбштайна, але натрапили на щось несподіване, коли волонтер помітив щось неймовірне.

Відео дня

Римляни у Швейцарії

Відзначається, що римляни виявили "вражаючу структуру рельєфу в коридорі Кольм-ла-Рунга", розташовану на висоті 914 метрів над полем битви. Дослідники використовували цифрову модель місцевості з високою роздільною здатністю та дані LiDAR для вивчення високогірної зони і виявили, що ця конкретна ділянка була укріплена.

Розташований на висоті 2133 метрів над рівнем моря в Швейцарських Альпах, римський військовий табір був укріплений трьома ровами та стіною з валами. Це дозволяло їм спостерігати за пересуванням противника з великої висоти. Вони також могли спостерігати за чотирма ключовими долинами - Ландвассерталь, Альбулаталь, Домлешг і Сурсес - та Ленцерхайде, жвавим гірським перевалом.

Цікаво, що зброя відповідала віку римського поля битви.

У серпні до волонтерів приєдналися студенти для вивчення військового табору. Вони виявили зброю, таку як свинцеві кулі для пращі та цвяхи для черевиків, а також спорядження, що належало римським солдатам. Клеймо 3-го легіону на пращі стало доказом того, що табір був пов'язаний з римським полем битви, яке брало участь у битві при Крап-Сес.

Датування зброї показало, що вона належить до того ж періоду, що й поле бою, і тому, й іншому близько 2000 років. Дослідники назвали військовий табір "сенсаційним відкриттям", яке свідчить про те, що римські війська діяли з великою точністю.

Новини археології

Відкриття в Іспанії показує, що стародавні мешканці Іберійського півострова виготовляли предмети із заліза, видобутого з метеоритів. Два незвичайні предмети, знайдені в скарбниці Вільєни, були виготовлені з цього потойбічного металу, що ставить під сумнів наші уявлення про металургію бронзового століття. Іржавий браслет і невелика порожниста куля змусили дослідників ламати голову.

Вас також можуть зацікавити новини: