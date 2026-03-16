Археологи виявили стародавні артефакти 'космічного' походження (фото)

Відкриття в Іспанії показує, що стародавні мешканці Іберійського півострова виготовляли предмети із заліза, видобутого з метеоритів. Про це пише Daily Galaxy.

Два незвичайні предмети, знайдені в скарбниці Вілени, були виготовлені з цього потойбічного металу, що ставить під сумнів наші уявлення про металургію бронзової доби. Іржавий браслет і невелика порожниста куля змусили дослідників ламати голову.

Зазначається, що ця знахідка може змінити наше уявлення про стародавню металообробку. Вона показує, що ще в 1400 році до нашої ери мешканці Іберійського півострова працювали з метеоритним залізом, задовго до того, як звичайне залізо стало широко використовуватися.

Відео дня

Загадкова знахідка

Скарби Вільєни, знайдені в 1963 році неподалік від Аліканте, Іспанія, є одним із найвражаючих відкриттів бронзової доби в Європі. Вони включають 66 предметів, переважно із золота, що демонструють неймовірну майстерність стародавніх ремісників. Але два предмети у скарбниці виділялися тим, що виглядали так, ніби були зроблені із заліза, яке в Європі з'явилося лише у залізному столітті. Ігнасіо Монтеро-Руїс, один із авторів дослідження, пояснив:

"У даному випадку [ці предмети] були… ймовірно, захованим скарбом, який міг належати цілій громаді, а не одній людині. У цей історичний період на Іберійському півострові не існувало королівств".

Цікаво, що загадка поглибилася, оскільки решта скарбу датується періодом між 1500 і 1200 роками до нашої ери, тоді як залізна доба в Європі почалася лише близько 850 року до нашої ери. Це змусило дослідників замислитися, чи не були ці два схожі на залізо об'єкти виготовлені з іншого виду металу, можливо, космічного походження.

Метал із космосу

Щоб з'ясувати, з чого були виготовлені ці об'єкти, дослідники вивчили їхній хімічний склад, зосередившись на вмісті нікелю. Як пояснюється в дослідженні, опублікованому в журналі Trabajos de Prehistoria, залізо з метеоритів містить набагато більше нікелю, ніж залізо з Землі. У 2024 році, після проведення аналізів артефактів, вони підтвердили, що ці предмети були виготовлені з метеоритного заліза.

Це відкриття розгадало загадку: предмети були виготовлені приблизно в той самий час, що й решта скарбу, ймовірно, між 1400 і 1200 роками до нашої ери. Це перше відоме використання метеоритного заліза на Іберійському півострові.

"З цієї причини їх було визнано гідними стати частиною цього вражаючого ансамблю з численними витонченими золотими предметами. Хто їх виготовив і звідки було отримано цей матеріал - це питання, на які ще належить відповісти", - додав вчений.

Зазначається, що метеоритне залізо завжди зачаровувало вчених. Сальвадор Ровіра-Льоренс, провідний дослідник, вважає, що це відкриття показує, що люди на Іберійському півострові володіли набагато більш розвиненими металургійними знаннями, ніж ми думали. Це також натякає на можливі культурні обміни або торгові шляхи, якими стародавні цивілізації могли обмінюватися знаннями про обробку метеоритного заліза.

Хоча корозія ускладнює отримання повної картини, результати досліджень припускають, що ці предмети відносяться до пізньої бронзової доби. Цілком очевидно, що використання метеоритного заліза до залізної доби свідчить про високий рівень технологічної майстерності.

Новини археології

Археологи виявили загублене середньовічне місто, яке було приховане у віддаленому лісі. Йдеться про Штольценберг, який, ймовірно, занепав у XIV або XV столітті і знаходився на території лісу неподалік від сучасного польського села Славоборже.

Вас також можуть зацікавити новини: