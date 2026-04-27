Археологів вразили пів тисячі незвичайних середньовічних гарматних ядер

Будівництво нової адміністративної будівлі в Ньюпорті в Бельгії прийняло несподіваний і кумедний поворот. Археологи оголосили про виявлення, як передбачалося, чудового скарбу з 500 середньовічних гарматних ядер. Про це пише Interesting Engineering.

Планування нової урядової будівлі має розпочатися, а закладення фундаменту заплановано на кінець 2026 року. У рамках підготовки до будівельного проекту місто провело археологічні розкопки під керівництвом групи Ван Ворена.

Зазначається, що оскільки будівельний майданчик розташований між будівлею ратуші, що датується Середньовіччям, та середньовічними міськими укріпленнями, археологи очікували виявити історичні реліквії. Як заявив мер міста, Ньюпорт - це місто, "де історія буквально всюди".

Відкриття нової сторони похмурого Середньовіччя

Знімаючи шари часу, вони виявили старі стіни та підлоги, але їхнє первісне призначення поки що не встановлено. Проте археологи припускають, що ці споруди виконували адміністративну функцію через їхнє розташування в центрі міста.

Хоча ці відкриття були захоплюючими, вони блідли в порівнянні з тим, що стало найбільш обговорюваною знахідкою: імовірними 500 середньовічними гарматними ядрами. Висока якість обробки змусила археологів припустити, що вони призначалися для вогнепальної зброї. Гарматні ядра відрізнялися за розміром, що свідчить про те, що в Ньюпорті був різноманітний арсенал. Гармата навіть зображена на карті, намальованій Антоніусом Сандерусом у 1641 році, неподалік від місця розкопок. Вчені заявили:

"Найбільш обговорюваною знахідкою, безсумнівно, є скарб, що містить десятки природних кам'яних гарматних ядер. Такі ядра використовувалися приблизно з 1350 по 1600 рік і могли вистрілюватися як з гармат, так і з катапульт або требушетів".

Їхнє розташування припускає, що вони зберігалися в цьому місці, а не використовувалися в бою. Оскільки вони зберігалися поруч із південною міською стіною, можливо, їх зберігали там в оборонних цілях.

Крім того, вони виявили снаряд часів Першої світової війни, що не розірвався.

"Служба розмінування DOVO була негайно повідомлена і прибула на місце, щоб знешкодити та вилучити боєприпаси". Ця знахідка слугує нагадуванням про руйнування 1914-1918 років, протягом яких Ньюпорт був повністю стертий з лиця землі", - йдеться в прес-релізі.

Загалом, головною темою розкопок була військова тематика.

Тисяча років історії

Зазначається, що знахідки перевершили їхні очікування.

"Від середньовічних споруд і виняткового скарбу гарматних ядер до військових реліквій, що вказують на наше минуле як міста на передовій", - йдеться в прес-релізі.

Мер Кріс Вандекастеле назвав "кожен етап будівництва в Ньюпорті також подорожжю в нашу власну історію, минуле, яке ще далеко не розкрило всіх своїх секретів".

"Особливо символічно, що цього року ми даємо добро на будівництво нашого нового адміністративного центру на цьому історичному місці. Таким чином, ми пов'язуємо багате минуле Ньюпорта з орієнтованими на майбутнє послугами для наших мешканців. Ця ділянка розташована у стратегічно важливому місці, неподалік від міських мурів та ратуші, і, безсумнівно, відіграла роль у благополуччі та захисті наших мешканців", - додав він.

