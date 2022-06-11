Знахідку вважають найважливішою за останні 40 років. На місці водолази виявили безліч артефактів.

Біля східного узбережжя Англії знайдено Королівський військовий корабель "Глостер", що затонув у 1682 році. Під час аварії на борту знаходився майбутній король Яків II, якому вдалося врятуватися. Морські історики називають цю знахідку найважливішою за останні 40 років.

"Глостер" знайшла команда водолазів-ентузіастів біля берегів графства Норфолк, повідомляє Бі-бі-сі.

Брати Джуліан і Лінкольн Барнвелли разом зі своїм батьком і парою друзів вели пошуки знаменитого фрегата чотири роки, охопивши територію в 5 тис. морських миль. Вони вже почали втрачати надію, коли, нарешті, натрапили на добре збережені останки в 45 км від приморського міста Грейт-Ярмут.

Спочатку водолази виявили велику гармату. "Ми відчули трепет, це було так красиво. Ми тут же відчули, що знаходимося в привілейованому становищі. Ніхто в світі крім нас в той момент не знав, де лежить цей корабель. Це був особливий момент, і ми його ніколи не забудемо", - згадує Лінкольн Барнвелл.

Барнвелли знайшли корабель ще в 2007 році, але оголосити про нього змогли тільки зараз. Додаткові роки пішли на те, щоб ідентифікувати знахідку спільно з групою експертів.

"Ми були впевнені, що це був саме "Глостер", але в цих краях тонули і інші кораблі з гарматами, тому потрібно було це підтвердити", - пояснив Джуліан Барнвелл.

Британське міністерство оборони визнало, що знайдене судно - це дійсно "Глостер" в 2012 році, після того як водолази підняли з дна Корабельний дзвін.

Після цього місце розташування, яке знаходиться в міжнародних водах, повинно було охоронятися. Оголосити про те, що виявлений був саме "Глостер", водолази змогли тільки зараз.

"Через обставини, при яких цей корабель затонув, цю знахідку можна вважати найважливішою в історії морських відкриттів з часів підняття на поверхню судна "Мері Роуз", - підкреслив професор Клер Джовітт, старший фахівець з морської історії та культури з Університету Іст-Англії в Норфолку.

Вітрильник "Мері Роуз" був флагманом флоту Генріха VIII в XVI столітті, а знайдені на ньому артефакти називають "капсулою часу" епохи Тюдорів. Коли "Мері Роуз" піднімали з дна протоки Солент на південному сході Англії в 1982 році, за складною операцією по телебаченню спостерігала вся країна.

"Виявлення "Глостера" має фундаментальним чином змынити уявлення про XVII століття, його соціальну, морську та політичну історію", - вважає професор Джовітт.

"Вся історія останнього вояжу "Глостера", і до чого привели його наслідки - про це потрібно розповісти заново", - підкреслює історик.

Водолаз Джуліан Барнвелл також сподівається, що ця знахідка допоможе дізнатися багато нового про англійську історію.

"З останків цього корабля можна витягти масу нової інформації, і від цього виграє і Норфолк, і вся країна", - зазначив Барнвелл.

Що залишилося від корабля

Коли водолази виявили фрегат, його кіль був відколений від корпусу, а те, що залишилося від корпусу, було занурено в піщане дно. Наскільки добре зберігся корпус - невідомо, викопувати його і піднімати корабель на поверхню зараз планів немає.

На місці водолази виявили і підняли на поверхню безліч артефактів, включаючи одяг і взуття, окуляри, навігаційні прилади, особисті речі і закупорені пляшки вина. Одна з них - зі скляним клеймом сім'ї Легг, предків першого президента США Джорджа Вашингтона.

Людських останків на кораблі не знайшли, тільки кістки тварин.

Історія "Глостера"

"Глостер" був побудований в 1652 році. У складі англійського флоту він брав участь у морських боях під час воєн з Іспанією та Нідерландами.

У 1682 році судно зазнало аварії, застрягши на піщаній мілині недалеко від берегів графства Норфолк. Загинули, за різними підрахунками, від 130 до 250 осіб.

На борту знаходився герцог Йоркський Джеймс Стюарт-колишній лорд-адмірал англійського флоту і молодший брат короля Карла II, який тоді правив. Герцогу вдалося врятуватися разом з ще близько 330 моряками і пасажирами.

Виживши під час аварії, герцог Йоркський став наступним королем Англії, відомим як Яків II - останній католик на англійському престолі. У 1688 році його було повалено в ході "Славної революції" через гоніння на протестантську більшість.

Але, як розповідали свідки з "Глостера", саме його дії під час корабельної аварії призвели до великих людських жертв.

За існуючим протоколом, першими повинні були евакуювати персон королівської крові, але герцог довго сперечався з капітаном про те, що якимись маневрами можна зрушити корабель з мілини. Через це було втрачено дорогоцінний час.

Крім того, як стверджували свідки, майбутній Яків II спочатку дав врятувати всіх католицьких священиків і своїх собак, а потім вже в човни почали садити членів екіпажу.

Але відповідальність за трагедію на себе Яків брати відмовився, звинувативши у всьому капітана, якого згодом ув'язнили.

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