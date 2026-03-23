Бобри перетворили річку на потужний поглинач вуглецю: як їм це вдалося

Вчені провели 13-річний експеримент з бобрами у Швейцарії та розповіли про вражаючі результати.

Коли мова заходить про зміну клімату, на думку не спадають бобри, але ці тварини роблять те, чого ніхто не може повторити.

Як пише Earth, ці тварини перебудовують ландшафти таким чином, що допомагають вилучати вуглець з повітря та утримувати його всередині водойм. Струмки, які колись текли швидко, сповільнюються. Вода розливається. Утворюються водно-болотні угіддя.

Згодом ці зміни накопичуються. Те, що виглядає як безладна ділянка затопленої землі, перетворюється на систему, яка непомітно накопичує вуглець рік за роком.

Відео дня

Прихований зсув у поведінці річок

Більш пильний погляд на одну ділянку на півночі Швейцарії показує, наскільки потужним може бути цей зсув. Повідомляється, що за 13 років водно-болотне угіддя накопичило близько 1194 тонн вуглецю. Це становить приблизно 10,1 тонни вуглекислого газу на гектар на рік. У сусідніх районах, де бобрів немає, ці цифри навіть близько не наблизилися.

Це важливо, тому що невеликі струмки, особливо ті, що знаходяться на початку річкових систем, відіграють велику роль у переміщенні вуглецю в навколишньому середовищі.

Коли бобри втручаються, вони змінюють цей рух. Вода сповільнюється, осади осідають, і органічний матеріал накопичується, а не змивається.

Дослідницька група вимірювала як вуглець, що викидається в повітря, так і вуглець, що зберігається в землі, що дало повну картину того, що відбувається.

Що відбувається, коли бобри будують

Греблі бобрів перебудовують цілі системи. Вода розливається по навколишній землі, підвищуючи рівень ґрунтових вод і створюючи водно-болотні угіддя. Ці ділянки затримують опади та утримують як органічну речовину, так і розчинений вуглець.

"Результати показують, що бобри не просто змінюють ландшафти: вони докорінно змінюють рух CO2 у них. Уповільнюючи течію води, затримуючи опади та розширюючи водно-болотні угіддя, вони перетворюють струмки на потужні поглиначі вуглецю", – прокоментував науковець Джошуа Ларсен.

Цей зсув чималий. Водно-болотні угіддя, створені бобрами, накопичували вуглець удесятеро швидше, ніж аналогічні ландшафти без них.

Різниця полягає в тому, як вода, ґрунт і рослинний матеріал взаємодіють після уповільнення та розширення потоку.

Система, яка накопичує більше вуглецю

У дослідженні відстежувався повний вуглецевий баланс ділянки. У середньому водно-болотне угіддя накопичувало близько 98,3 тонн вуглецю на рік. Більша частина цього вуглецю надходила з розчиненого неорганічного вуглецю, який уловлювався і утримувався під поверхнею.

Спостерігалися сезонні коливання. Влітку, коли рівень води падав і оголювалася більша кількість осадових порід, викид вуглекислого газу на короткий час перевищував накопичення. Система діяла як джерело, а не як поглинач.

"Всього за трохи більше ніж десятиліття досліджена нами система вже перетворилася на довгостроковий поглинач вуглецю, що набагато перевершує те, чого ми могли б очікувати від некерованого річкового коридору", – зазначив доктор Лукас Халлберг.

Він зазначив, що це підкреслює величезний потенціал відновлення, здійснюваного бобрами, і дає цінні відомості про потенційне планування землекористування, стратегії відновлення дикої природи та кліматичну політику.

Вуглець, ув’язнений у ландшафті

З часом вуглець, накопичений у цих водно-болотних угіддях, стає все важче вивільнити.

Осади накопичуються шар за шаром. Мертва деревина з прилеглих лісів накопичується і повільно розкладається. Разом ці матеріали діють як довгострокова система зберігання.

Дослідники виявили, що в відкладах бобрових боліт міститься до 14 разів більше неорганічного вуглецю і в 8 разів більше органічного вуглецю, ніж у ґрунтах прилеглих лісів. Майже половина накопиченого вуглецю надходить із мертвої деревини вздовж берегів річок і боліт.

"Наше дослідження показує, що бобри є потужними агентами уловлювання та адсорбції вуглецю. Змінюючи русла річок і створюючи багаті водно-болотні угіддя, бобри фізично змінюють спосіб зберігання вуглецю в ландшафтах", – пояснила доктор Аннегрет Ларсен.

Поки греблі залишаються на місці, більша частина цього вуглецю може залишатися ув'язненою протягом десятиліть.

Маленька тварина з великим впливом

Коли команда поширила свої висновки на всі відповідні заплавні райони Швейцарії, цифри швидко склалися. Зокрема, створені бобрами водно-болотні угіддя можуть компенсувати від 1,2% до 1,8% щорічних викидів вуглецю в країні.

Для такого скорочення не потрібні нові технології чи значні витрати. Воно буде досягнуто за рахунок того, що природні процеси виконуватимуть свою роботу.

Бобри вже повертаються в багато частин Європи після багаторічних зусиль щодо збереження популяції. Їхнє повернення змінює не тільки ландшафт, але й сам процес функціонування екосистем.

Інші новини про екологію

Бобри почуваються безпечно в глибокій воді. Одним з найвідоміших фактів про цих тварин є їх схильність будувати греблі. Річ у тім, що бобри вважають за краще, щоб вхід в їх нору був занурений і воду. Саме тому, якщо бобри живуть в районі з коливаннями рівня води, вони будують греблю, щоб створити глибокий ставок.

Вас також можуть зацікавити новини: