Викопні останки птаха, який жив приблизно 120 мільйонів років тому, допомогли зрозуміти причину його загибелі. Про це йдеться у статті на сайті Interesting Engineering.

Палеонтологи з Чиказького музею Філда дійшли висновку, що скупчення каміння, що застрягло в горлі стародавнього птаха, ймовірно, призвело до його задухи. Про це йдеться у дослідженні, що було опубліковано в журналі Palaeontologica Electronica.

Скам'янілість розміром з горобця була знайдена в колекції Музею природи Шаньдун Тяньюй у Китаї. Цзінмай О'Коннор, заступник куратора відділу викопних рептилій у Чиказькому музеї Філда та провідний автор дослідження, вперше помітив ці скам'янілості та "відразу зрозумів, що це новий вид".

Названий Chromeornis funkyi, він має спільні риси, такі як великі зуби на кінці дзьоба, з більшим Longipteryx. Істоту назвали на честь техно-фанкового дуету Chromeo, одного з улюблених гуртів О'Коннора.

Скам'янілість містила велику масу з понад 800 крихітних каменів та глиняних кульок, що застрягли в її стравоході (горлі).

Це відкриття було дивним, оскільки така знахідка - маса каменів у горлі тварини - є рідкістю в палеонтологічних знахідках.

Розташування та хімічний склад каміння підтвердили, що це були гастроліти (проковтнуте каміння), які птах проковтнув протягом життя, а не каміння, яке осіло поблизу тіла після смерті.

Птахи та каміння

Багато тварин, включаючи сучасних курей, ковтають каміння для травлення. Однак О'Коннор зазначив, що жодних інших викопних птахів цієї конкретної групи ніколи не було знайдено з камінням у шлунку.

Було проведено комп'ютерну томографію, щоб визначити, чи це виняток. Аналіз підтвердив, що скупчення каміння в горлі птаха точно не було камінням з шлунка.

"Ми знайшли понад 800 крихітних камінців у горлі цього птаха — набагато більше, ніж ми очікували б від інших птахів із шлунками. І, виходячи з їхньої щільності, деякі з цих камінців навіть не були справжніми камінцями; вони здавалися більше схожими на крихітні глиняні кульки", — сказав О'Коннор.

"З цими даними ми можемо дуже чітко сказати, що це каміння не було проковтнуте, щоб допомогти птаху подрібнити їжу", – додав він.

Дослідники виробили гіпотезу, згідно з якою птах був хворий, а хворі птахи часто демонструють незвичайну поведінку, таку як поїдання каміння. Гіпотеза стверджує, що хворий птах проковтнув надмірну кількість каміння, а потім спробував їх позбавитися. На жаль, ця маса виявилася занадто великою, застрягла в стравоході та зрештою призвела до задухи.

Значення знахідки

Незвичайною цю знахідку робить те, що жодної іншої викопної тварини з каменями в горлі ніколи не було виявлено.

Більше того, знахідка нового виду є важливою, оскільки він належить до енантіорнітинів, найпоширенішої групи птахів у крейдяний період.

Ця група повністю вимерла, коли після зіткнення астероїди з Землею 66 мільйонів років тому. На відміну від лінії, яка призвела до появи сучасних птахів.

