Науковці мають дві основні теорії, чому зірки вирішили покинути Чумацький Шлях.

Галактика Чумацький Шлях, в якій розташована і наша Сонячна система, не може втримати всі свої зірки. Деякі з них прориваються у міжгалактичний простір і вирушають у нескінченну подорож якнайдалі від людства, пише Science Alert.

Команда астрономів, яка спостерігала за рухом групи масивних зірок, помітила, що деякі з них рухаються інакше, ніж решта галактики. Це зірки-втікачі, які покидають Чумацький Шлях.

Наразі науковці не можуть точно визначити кількість зірок-втікачів, які зібралися "на вихід". Але астрономи постійно знаходять усе нові й нові зірки цього типу. Зараз відомо 175 таких зірок. Але їх може бути значно більше. За деякими оцінками – близько 10 мільйонів.

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Точні причини масової втечі зірок з нашої галактики астрофізики досі розуміють не до кінця. Зараз розпочато нове дослідження, яке має пролити світло на цей феномен.

Є дві конкуруючі теорії, які намагаються пояснити його. Перша — це сценарій динамічного викиду (DES), а друга — сценарій подвійної наднової (BSS).

У BSS-сценарії розглядається ситуація, коли дві зірки існують як пара. І у випадку, коли одна з них вибухає як наднова, цей вибух штовхає другу зірку у випадковому напрямку. Зрештою цього імпульсу може бути достатньо, щоб друга зірка вирвалася з галактики.

У DES-сценарії ситуація виглядає менш драматично. Коли зірка опиняється в щільній групі масивніших зірок, вона зазнає гравітаційного впливу, який може радикально змінити її звичайний напрям руху. Саме цей сценарій серед вчених вважається більш правдоподібним.

Інші новини дослідження космосу

Як писав УНІАН, науковці знайшли нові докази того, що радіус Сонця може бути меншим, ніж вважалося раніше. Дослідники використовували звукові хвилі всередині Сонця для отримання більш точної інформації про його структуру. За їхніми розрахунками, радіус сонячної фотосфери дещо менший, ніж у стандартній моделі. Хоча ця розбіжність мала, вона вносить важливі зміни в наше розуміння Сонця.

Також ми розповідали, що астрономи виявили безпосередні явні ознаки атомарного кисню на Венері. Його виявили на денній стороні планети, що є принципово новим фактом. Це дає нове розуміння динаміки венеріанської атмосфери та моделей циркуляції газів в ній.

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