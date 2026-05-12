Умєров нині має статус свідка у справі про корупцію за участі Міндіча, - САП

Колишнього міністра оборони вже було допитано.

У межах досудового слідства перевірялися дії чинного секретаря Ради національної безпеки і оборони Рустема Умєрова. Його допитував детектив Національного антикорупційного бюро. Він зараз має статус свідка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко.

"Загалом неправильно використовувати "фігурує". Дії конкретних осіб перевіряються, чи є них якийсь склад злочину... Дії пана Умєрова перевірялися. Його допитали. На даний час має статус свідка у цьому конкретному кримінальному провадженні", - наголосив Клименко.

Своєю чергою, як зазначив керівник Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос, слідчі дії стосовно Умєрова здійснювалися за участі детектива НАБУ. Зокрема, було здійснено допит Умєрова в межах досудового розслідування.

Як повідомляв УНІАН, детективи НАБУ підозрюють бізнесмена Тимура Міндіча у створенні злочинної організації, "відмиванні" коштів, отриманих злочинним шляхом, а також у незаконному впливі на колишнього міністра оборони Рустема Умєрова. Йдеться про тиск під час закупівлі ізраїльських бронежилетів.

У листопаді 2025 року стало відомо, що Умєров надав пояснення слідчим Національного антикорупційного бюро України як свідок у справі про так званий бек-офіс, організований підозрюваниим у масштабній корупції бізнесменом Тимуром Міндічем.

