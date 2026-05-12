У глибині печери вчені знайшли загадковий відбиток віком 175 000 років

Цей слід, що зберігся під шаром кальциту, привертає увагу дослідників, які вивчають одне з найнезвичайніших доісторичних печерних місць Європи.

Глиняний відбиток, виявлений глибоко в печері Брюнікель на південному заході Франції, може виявитися слідом коліна неандертальця, який брав участь у будівництві дивних круглих споруд. Про це пише Daily Galaxy.

Цікаво, що можливий відбиток коліна був виявлений поруч із кільцями, утвореними з уламків сталагмітів - структур, вперше представлених науковому світу в дослідженні 2016 року. Печера, розташована неподалік від Тулузи, містить сотні спеціально розміщених фрагментів сталагмітів, що знаходяться на відстані понад 300 метрів від входу, у повній темряві.

За словами Софі Верхайден з Королівського бельгійського інституту природничих наук, цей відбиток може бути рідкісною формою доісторичного свідчення. Людські сліди давніх періодів широко вивчаються, але відбиткам колін досі приділялося мало наукової уваги.

Відбиток коліна зберігся під мінеральними відкладеннями

Важливо, що відбиток коліна зберігся завдяки тому, що покрився тонким шаром карбонату кальцію - того самого мінерального матеріалу, з якого складаються сталагміти печери. Це природне покриття захистило відбиток, тоді як більша частина навколишніх слідів з часом зникла.

Верхайден сказала, що пізніше це місце зайняли печерні ведмеді, які знищили багато слідів, залишених на підлозі. Спеціаліст з доісторичних ведмежих відбитків вивчив відбиток і дійшов висновку, що він не був залишений твариною. Дослідники, як і раніше, з обережністю ставляться до однозначної ідентифікації його як людського відбитка коліна. Вона заявила:

"Це лише гіпотеза. Щоб бути впевненими в цьому, нам потрібно багато відбитків колін для порівняння".

Також з'явилася можливість виявлення біологічних свідчень. Марайке Штальшмідт з Віденського університету зазначила, що ДНК може проникати в кальцит і зберігатися там за певних умов. Вчені вважають, що сліди клітин шкіри, волосся або крові могли зберегтися, якщо відбиток швидко мінералізувався після свого утворення.

Неандертальці побудували підземні кола

Цікаво, що круглі утворення всередині печери Брунікель продовжують спантеличувати археологів через майже три десятиліття після їх повторного відкриття. Структури були зібрані з уламків сталагмітів, деякі з яких мали товщину понад 20 сантиметрів біля основи, як пояснюється в дослідженні, опублікованому в журналі Nature.

Верхейден пояснила, що такі великі утворення навряд чи були випадково зруйновані печерними ведмедями. Її команда нещодавно виявила кілька оригінальних основ сталагмітів і датовала їх руйнування тим самим періодом, що й самі кола.

Як згадується в останньому дослідженні, опублікованому в журналі Quaternary Science Reviews, дослідницька група використовувала радіоізотопний аналіз відкладень кальциту для встановлення часової шкали. Дати вказують на активність близько 175 000 років тому. Вчені приписують ці структури неандертальцям, оскільки Homo sapiens у той час не був присутній у Європі.

"Нам невідомо про інших людей, які були присутні в той період", - сказала Верхайден.

Загадкові споруди, виявлені в печері

Важливо, що одне з головних питань стосується того, чому неандертальці забиралися так глибоко під землю, щоб побудувати ці кола. Ці утворення знаходяться в тих частинах печери, які повністю позбавлені природного світла. Верхайден зазначила:

"Потрібно бути впевненим у наявності світла, коли спускаєшся на 300 метрів під землю".

Автори дослідження також стверджують, що "їхня присутність на відстані 336 метрів від входу в печеру вказує на те, що люди цього періоду вже освоїли підземне середовище, що можна вважати важливим кроком у розвитку людства".

Сліди вогню, виявлені поруч із спорудами, припускають, що територія освітлювалася під час їхнього використання. Дослідники кажуть, що кола, можливо, не слугували звичайними притулками через їх ізольоване розташування глибоко всередині печерної системи. Незвичайне розташування породило припущення про культурну або символічну діяльність, хоча команда уникає робити остаточні заяви без більш вагомих доказів.

Наразі вчені розробляють методи для точного визначення походження кожного сталагміту в печері. Верхайден сказала, що ця робота може показати, чи вибирали будівельники матеріали з певних районів, а не просто використовували найближчі доступні геологічні утворення.

