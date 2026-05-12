Названо 5 найкращих напрямків в Азії для пляжного відпочинку цього літа

Ці напрямки набувають особливої популярності серед мандрівників на початку літа 2026 року.

На тлі кризи з безпекою на Близькому Сході через війну в Ірані західні туристи, намагаючись знайти альтернативні місця для відпочинку, все більше звертають увагу на країни Азії.

Як пише PRNewswire, цифрова туристична платформа Agoda визначила п'ять прибережних напрямків в Азії, які набирають особливої популярності серед мандрівників на початку літа. За даними пошукових запитів на розміщення всередині країни за травень, ці напрямки показали зростання порівняно з минулим роком.

При цьому експерти відзначають, що відмінною рисою цих прибережних напрямків є різноманітність пропонованих вражень на компактній території. Крім узбережжя, мандрівників приваблюють гастрономічні пам'ятки, місцеві ринки, культурні пам'ятки та прилеглі природні об'єкти, які можна досліджувати без тривалого планування.

Дананг, В'єтнам

За даними пошукових запитів на розміщення всередині країни, інтерес до Дананга зріс на 72% порівняно з минулим роком. Привабливість цього місця полягає в поєднанні довгої, придатної для купання берегової лінії пляжу Мі Кхе з легким доступом до прилеглих визначних пам'яток, таких як Мармурові гори та історичні вулиці стародавнього міста Хойан. Мережа кафе та ресторанів морепродуктів, що розвивається в місті, також сприяє його привабливості для повноцінного відпочинку.

Нячанг, В'єтнам

Відомий своєю широкою затокою та узбережжям, усіяним островами, Нячанг продовжує приваблювати мандрівників, які шукають класичний відпочинок на березі моря. Інтерес до цього спокійного місця цього року зріс на 36% порівняно з минулим роком. Відвідувачі часто поєднують відпочинок на головному пляжі з поїздками на човнах до сусідніх островів для снорклінгу, а також відвідуванням культурних пам'яток, таких як вежі По Нагар Чам, створюючи збалансоване поєднання відпочинку та знайомства з місцевою культурою.

Балі, Індонезія

На цьому й без того популярному туристичному острові зафіксовано зростання інтересу на 13%. Пляжні райони, такі як Чангу, приваблюють серферів і любителів кафе, тоді як Улувату пропонує захоплюючі краєвиди узбережжя та храмові комплекси. Усередині країни Убуд являє собою контраст з рисовими терасами, оздоровчими центрами та заходами, орієнтованими на мистецтво.

Гоа, Індія

Ця колишня португальська колонія на заході Індії давно вважається одним із найпопулярніших пляжних напрямків країни, проте за останній рік інтерес до неї зріс на 13%. Гоа приваблює мандрівників своїм різноманітним узбережжям, де тихіші ділянки на півдні контрастують із більш жвавими пляжами на півночі. Тут також можна знайти європейську архітектуру, розвинену культуру морепродуктів і колоритні ринки.

Паттайя, Таїланд

Інтерес до цього прибережного курортного міста, куди легко дістатися з Бангкока, зріс на 11% порівняно з минулим роком. У той час як основна пляжна зона залишається жвавою, прилеглі острови, такі як Ко Ларн, пропонують чистішу воду та спокійнішу атмосферу для одноденних поїздок, доповнену широким вибором ресторанів, розваг та варіантів короткострокового проживання.

"Прибережні напрямки продовжують користуватися популярністю серед мандрівників, тому що вони пропонують простоту та гнучкість. Мандрівники шукають місця, де вони можуть швидко відволіктися від повсякденності, розслабитися і при цьому мати достатньо різноманітності навколо себе – чи то їжа, місцева культура чи розваги поблизу – щоб формувати поїздку по ходу справи", – зазначив старший віце-президент з постачання в Agoda Ендрю Сміт.

