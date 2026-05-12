Дві країни хочуть відкласти переговори щодо вступу України до ЄС, - ЗМІ

Серед держав ЄС є згода на відкриття лише першого кластеру "Основи".

Україна прагне відкриття всіх шести переговорних кластерів щодо вступу в Євросоюз до кінця червня, до завершення головування Кіпру в Раді Євросоюзу, однак дві країни виступають проти. Про це пише Радіо Свобода з посиланням на джерела у дипломатичних колах ЄС.

За словами співрозмовників видання, у ЄС підтримують відкриття першого, фундаментального кластеру "Основи" до кінця червня. При цьому дві держави пропонують відкласти відкриття інших п’яти кластерів - попередньо до осені.

За інформацією джерел, перенести терміни, на яких наполягає Україна, пропонують Польща та Франція.

Нагадаємо, раніше переговорний процес щодо вступу України в ЄС блокувала Угорщина. У квітні в Угорщині відбулися парламентські вибори і партія прем’єр-міністра Віктора Орбана їх програла. Новий прем’єр-міністр Петер Мадяр змінив позицію Угорщини, але вважає пришвидшений вступ України нереальним.

11 травня єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що Євросоюз може до кінця червня, відкрити перший переговорний кластер для України, а наступні - вже в липні.

Висока представниця ЄС Кая Каллас також відзначила прогрес України на шляху втілення реформ і очікує на відкриття усіх шести переговорних кластерів вже "до літа".

