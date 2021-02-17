Хакери втручались в роботу серверів компаній європейських країн та США та вимагали кошти за викрадену інформацію.

У Києві викрили групи хакерів, які здійснювали масові втручання в роботу серверів компаній європейських країн та США та вимагали кошти за викрадену інформацію.

Як повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора, операцію проводили спільно кіберфахівці Служби безпеки України з представниками правоохоронних органів США та Франції.

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Слідством встановлено, що з вересня 2020 року група хакерів з України, використовуючи шкідливе програмне забезпечення, а саме так звану програму-вимагач Egregor Ransomware, призначену для викрадення персональних даних, паролів, логінів та платіжних даних, здійснювала масові втручання в роботу серверів компаній США та країн Європи.

За нерозголошення викрадених конфіденційних даних та дешифрування уражених комп’ютерних мереж хакери вимагали значні грошові кошти.

За попередніми даними, з використанням вірусної програми було уражено близько 150 іноземних компаній. Збитки від діяльності угруповання сягають 80 млн доларів.

"У межах досудового розслідування проведено обшуки на території м. Києва, у ході яких виявлено та вилучено комп’ютерне та серверне обладнання, за допомогою якого хакерами здійснювалася протиправна діяльність", - йдеться в повідомленні.

Учасникам групи, в тому числі організатору, повідомлено про підозру. Тривають слідчі дії.

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Автор: Тамара Отовська