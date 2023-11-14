Ореол крижаного матеріалу під назвою хмара Оорта знаходиться на найдальшому краю Сонячної системи.

Час від часу в нашу Сонячну систему з міжзоряного простору прилітає комета або астероїд. В останні роки спостерігалося два міжзоряні об'єкти: Оумуамуа у 2017 році і Борисов у 2019 році.

Тоді можна було б припустити, що в минулому принаймні деякі міжзоряні об'єкти стикалися з Землею. Але на Землі ще ніколи не знаходили міжзоряного метеорита. Нове дослідження, опубліковане на arxiv.org, стверджує, що це відбувається тому, що хмара Оорта набагато активніша, ніж ми думали, пише Universe Tosay.

Хмара Оорта - це ореол крижаного матеріалу на найдальшому краю Сонячної системи, де гравітація Сонця ледь достатньо сильна, щоб утримувати його на зоряній орбіті. Коли інша зірка проходить поблизу Сонця, об'єкти з хмари Оорта можуть бути відкинуті у внутрішню Сонячну систему, де вони можуть стати довготривалими кометами.

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Вчені ніколи не спостерігали хмару Оорта, але знають, що вона існує, оскільки комети можуть наближатися до Сонця з усіх напрямків, а не лише з площини орбіт планет.

Астрономи можуть відрізнити об'єкти хмари Оорта від міжзоряних об'єктів за їхніми орбітами. Міжзоряні об'єкти мають гіперболічну орбіту, а це означає, що, якщо простежити їхній шлях виключно під гравітаційним впливом Сонця, він продовжить рух у міжзоряний простір і ніколи не повернеться.

З іншого боку, у об'єктів хмари Оорта орбітальний шлях замкнутий. Вони можуть подорожувати до найвіддаленіших регіонів космосу, але гравітаційно пов'язані з Сонцем.

Звичайно, деякі міжзоряні об'єкти могли б наблизитися до Юпітера або іншої планети, де гравітаційне тяжіння цього світу змістить їх на пов'язану орбіту. Тому деякі міжзоряні об'єкти можуть виглядати схожими на об'єкти хмари Оорта. Протилежна випадкова зустріч, коли об'єкт із хмари Оорта виштовхується на гіперболічну орбіту, вважалася набагато рідшою.

Вчені спостерігали кілька метеорів з гіперболічною траєкторією. Об'єднавши кілька зображень траєкторії метеора, вони могли розрахувати шлях входу в атмосферу Землі. Наприклад, у цьому дослідженні команда вивчила метеор, помічений у Фінляндії в 2022 році, який, мабуть, мав гіперболічну траєкторію.

Вчені виявили, що, виходячи з похибок спостережень, метеор статистично швидше є потривоженим об'єктом хмари Оорта, ніж справжнім міжзоряним об'єктом.

Застосувавши ту саму статистику до шести інших гіперболічних метеорів, вони виявили, що чотири з них демонструють подібну статистичну схильність до об'єктів Оорта. Це означало б, що більшість гіперболічних метеорів не є міжзоряними.

Міжзоряні об'єкти, ймовірно, все ж стикалися з Землею, але рідше, ніж припускали початкові дані.

Інші новини про космос

Як повідомляв УНІАН, раніше астрономи виявили новий найвіддаленіший об'єкт Сонячної системи, що отримав назву FarFarOut. Це невідоме досі космічне тіло розташоване від сонця в 140 разів далі, ніж планета Земля.

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