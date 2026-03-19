Після вибуху уламки комети дрейфують крізь космос за межі Сонячної системи.

Астрономи змогли побачити, як комета C/2025 K1 (ATLAS) розпалася на кілька фрагментів після того, як пройшла поблизу Сонця.

Як пише The New York Times, астрономи оголосили про космічну удачу: за допомогою телескопа "Габбл" вони зробили знімки комети саме в той момент, коли вона вибухнула. З 8 по 10 листопада комету було видно, коли вона вивергалася та розпадалася на чотири, можливо, п'ять окремих уламків. Кожен з яких був оточений атмосферою з випарованих льодів. Наземні телескопи, які також спостерігали за K1 у той час, могли бачити лише туманні плями світла. Але тільки Габбл зміг розгледіти кожен окремий фрагмент у надзвичайних деталях.

Кометні розколи не є рідкістю, це постійно відбувається у Сонячній системі. Але незвично бачити комету, яка тільки починає розпадатися.

Відео дня

Комету K1, приблизно п'ять кілометрів завдовжки, було виявлено минулого травня. Астрономи зрозуміли, що 8 жовтня K1 торкнеться Сонця на відстані кількох десятків мільйонів кілометрів.

"Оскільки це призвело б до того, що K1 буде ближче, ніж середня відстань Меркурія від Сонця, вчені не очікували, що комета вийде з нього цілою. І справді, приблизно на Хелловін кілька наземних телескопів зафіксували спалахи навколо комети: спалахи, що виникли внаслідок сильного викиду газу в космос", - йдеться у статті.

Ймовірність побачити комету за допомогою телескопа "Габбл" саме в момент її самознищення "зникаюче мала", зазначили астрономи. Розпад кожної комети – унікальне явище. Як повідомляє команда вчених у статті, опублікованій у середу в журналі Icarus , розрив K1 мав незвичайні особливості.

Найпримітніше, що між вивільненням кожного фрагмента та його наступним блискучим світловим шоу пройшов проміжок від одного до трьох днів. Щойно оголені криги кожного фрагмента мали майже миттєво випаруватися сонячним теплом. Те, що телескоп не спостерігав такого результату, залишається загадкою.

Оголені нутрощі K1 також можуть допомогти розгадати астрономічну загадку. Невідомо, чому короткоперіодичні комети (ті, яким потрібно менше 200 років для обертання навколо Сонця) менш схильні до катастрофічного фрагментування, ніж довгоперіодичні комети (чиї подорожі тривають понад 200 років). Вивчаючи K1, довгоперіодичну комету, астрономи сподіваються наблизитися до відповіді.

Руїни К1 зараз знаходяться приблизно за 300 мільйонів кілометрів від Землі в області неба, що збігається із сузір'ям Риб. Вони вилітають за межі Сонячної системи, і їх більше ніколи не побачать. Тому ще більше пощастило, що загибель К1 була зафіксована на камеру.

Зникнення зірки

Нагадаємо, що нещодавно астрономи зафіксували зникнення масивної зірки, яке дослідники позначили, як колапс у чорну діру. Зірка, яка позначена як M31-2014-DS1, почала яскравішати в інфрачервоному діапазоні у 2014 році, а потім різко потьмяніла впродовж наступних років. Такі спостереження дають незвичайний погляд на те, як деякі масивні зірки можуть закінчувати своє життя.

