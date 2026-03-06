Орбіту астероїда, що загрожував Землі, уточнено: чи зіткнеться він з Місяцем у 2032 році

Раніше фахівці оцінювали шанс зіткнення на рівні 4,3%.

Вчені, використовуючи космічний телескоп James Webb Space Telescope, змогли остаточно виключити можливість зіткнення астероїда 2024 YR4 із Місяцем у 2032 році, пише Interesting Engineering. Йдеться, що нові спостереження дозволили точніше визначити траєкторію космічного каменя та підтвердити, що він безпечно пролетить повз поверхню супутника Землі.

Оновлені розрахунки виконали фахівці Центру досліджень навколоземних об’єктів NASA’s Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS), який працює в Лабораторії реактивного руху NASA Jet Propulsion Laboratory у Південній Каліфорнії. Зокрема, аналізуючи спостереження телескопа Webb від 18 та 26 лютого, науковці значно звузили діапазон можливих позицій астероїда в майбутньому.

Згідно з оновленими даними, 22 грудня 2032 року астероїд пролетить на відстані приблизно 13 200 миль (21 200 км) від Місяця. Попередні моделі допускали невелику ймовірність удару по його поверхні.

Раніше фахівці оцінювали шанс зіткнення на рівні 4,3%, однак уточнена орбіта повністю виключає такий сценарій.

При цьому науковці наголошують: траєкторія астероїда фактично не змінилася. Нові дані лише дозволили значно точніше визначити його положення у космосі. У NASA пояснюють, що такі оновлення пов’язані не зі зміною курсу небесного тіла, а з більш точними вимірюваннями. У міру накопичення нових спостережень вчені уточнюють орбітальні моделі та зменшують невизначеність щодо майбутнього положення об’єкта.

"Щоб отримати критично важливі дані, дослідники скористалися унікальною здатністю телескопа Webb фіксувати надзвичайно тьмяні об’єкти. Команда спостережень під керівництвом Johns Hopkins Applied Physics Laboratory провела два додаткові вимірювання, які стали ключовими для уточнення орбіти", - йдеться у статті.

Зазначається, що з весни 2025 року астероїд 2024 YR4 майже неможливо було спостерігати з наземних або більшості космічних телескопів. Однак чутливість Webb дозволила відстежувати об’єкт навіть тоді, коли він став надто слабким для інших інструментів.

В результаті, телескопу вдалося зафіксувати одні з найтьмяніших спостережень астероїда за всю історію подібних досліджень.

Від потенційної загрози до впевненості

Астероїд 2024 YR4 уперше виявили наприкінці 2024 року за допомогою системи Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) – фінансованої NASA мережі спостережних станцій, одна з яких розташована в Чилі.

Початкові вимірювання свідчили про невелику, але помітну ймовірність того, що об’єкт у майбутньому може зіткнутися із Землею. Проте протягом 2025 року, коли до спостережень долучилися телескопи по всьому світу, вчені змогли суттєво уточнити його орбіту.

У підсумку дослідники виключили будь-яку значну загрозу для Землі 22 грудня 2032 року. Більше того, сучасні моделі показують, що астероїд не становитиме небезпеки для нашої планети щонайменше протягом наступного століття.

Ця ситуація добре ілюструє, як працює система планетарного захисту: нововиявлені астероїди спочатку можуть мати певну ймовірність зіткнення через неточність даних. Однак із накопиченням нових спостережень невизначеність поступово зменшується, а траєкторія небесного тіла стає зрозумілішою.

"Завдяки останнім даним телескопа Webb вчені тепер значно точніше знають, де перебуватиме астероїд 2024 YR4 у 2032 році, і повністю виключили його можливе зіткнення з Місяцем", - наголошує Interesting Engineering.

Що цьому передувало

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у 2032 році Земля може стати свідком події, яка відбувається на Місяці раз на 5000 років. Тоді науковці вважали, що астероїд 2024 YR4 діаметром близько 60 м, потенційно небезпечний для Землі.

Згодом дослідники прийшли до висновку, що він пролетить повз нашу планету. Водночас йшлося, що залишається невеликий шанс, який дорівнює близько 4,3%, його зіткнення з Місяцем в 2032 році.

