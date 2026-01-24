Земля зануриться в темряву на 6 хвилин: де і коли дивитися найдовше затемнення століття

Мільйони людей стануть свідками унікального астрономічного явища.

2 серпня 2027 року полудень ненадовго перетвориться на ніч у деяких частинах Південної Європи, Північної Африки та Близького Сходу: трьома континентами пройде повне сонячне затемнення. У своїй максимальній фазі Місяць закриє Сонце приблизно на 6 хвилин і 23 секунди, що зробить це затемнення найтривалішим на легкодоступній суші як мінімум до 2114 року.

За оцінками астрономів, у смузі повної фази проживає близько 89 мільйонів людей – від узбережжя Іспанії до Червоного моря та Африканського Рогу. Для всіх, хто опиниться там, день зміниться моторошними сутінками, пише Ecoticias.

На небі з'являться зірки і планети, температура впаде, а зазвичай прихована сонячна корона засяє навколо чорного диска в небі.

Відео дня

Рідкісне вирівнювання подовжує темряву

Не кожне повне сонячне затемнення триває так довго. Це – особливе, оскільки три фактори збіглися практично ідеально:

Місяць буде знаходитися близько до перигею, тому на нашому небі він буде здаватися трохи більшим. Земля буде всього через кілька тижнів після проходження афелія, тому Сонце буде здаватися трохи меншим. Тінь пройде низько над земною кулею, поблизу тропічних широт, де геометрія змушує місячну тінь рухатися по поверхні Землі повільніше.

Все це в сумі дає дуже довгий період темряви. Максимальна фаза буде досягнута недалеко від Луксора в Єгипті, де спостерігачів чекають більше шести хвилин глибокої тіні і захоплюючий вид корони, що вигинається над долиною Нілу.

Сам шлях затемнення починається над Атлантикою, перетинає Гібралтарську протоку, зачіпає південь Іспанії, потім проходить через Марокко, Алжир, Туніс, Лівію, Єгипет, Саудівську Аравію, Ємен і, нарешті, Сомалі, перш ніж піти в Індійський океан. Такі міста, як Кадіс, Малага, Танжер, Бенгазі, Луксор, Джидда і Сана, побачать повну фазу, якщо дозволить погода.

Італія в глибокій тіні

Італія не потрапляє в центральну смугу, але країна все одно побачить чудове шоу. На більшій частині півострова подія буде глибоким приватним затемненням: в таких містах, як Рим і Ватикан, буде закрито близько трьох чвертей Сонця.

Далі на південь видовище стане ще більш драматичним. На Лампедузі і прилеглих островах Місяць приховає близько 99,5% сонячного диска, зануривши острів в майже повний сутінок на кілька коротких хвилин.

Для перфекціоністів, які бажають побачити "справжнє" затемнення, в деяких італійських звітах зазначається, що якщо відплисти приблизно на 20 кілометрів на південь від Лампедузи, до кордону міжнародних вод, можна перетнути лінію повної фази, залишаючись при цьому в більш широкій морській зоні Італії.

Де б ви не знаходилися в Італії, є одне незмінне правило. Оскільки жодне місце на суші (в Італії) не досягає повної фази, ні в якому разі не можна дивитися на Сонце без належних окулярів для затемнення або інших сертифікованих сонячних фільтрів. NASA підкреслює: безпечними для перегляду без фільтрів є тільки короткі моменти, коли Сонце закрите повністю, а над італійською землею цього не відбудеться.

Природний експеримент для дикої природи і чистої енергії

Для екологів і кліматологів тривале затемнення – це більше, ніж просто небесне шоу. Це природний експеримент, який "вимикає світло" у всьому регіоні посеред дня. Під час Великого американського затемнення в 2024 році дослідники зафіксували падіння температури повітря на кілька градусів і зміни вологості в міру проходження місячної тіні через Північну Америку.

Тварини це явно помітили. Велике дослідження, опубліковане в журналі Science в 2025 році, показало, що більше половини видів диких птахів, за якими велося спостереження під час затемнення 2024 року, змінили свою поведінку протягом цих кількох хвилин несподіваної темряви.

Багато видів затихли, коли небо потемніло, а потім вибухнули "світанковим хором" пісень, коли світло повернулося, ніби почався новий день. Щось подібне, ймовірно, відбудеться і вздовж шляху затемнення 2027 року. У містах і пустелях від Іспанії до Саудівської Аравії люди можуть побачити ластівок, що летять на нічліг, комах, що змінюють характер дзижчання, або домашніх тварин, що поводяться неспокійно, оскільки навколишнє середовище ненадовго імітує захід сонця.

Для біологів ця рухома тінь – рідкісний шанс перевірити, наскільки чутливі різні види до раптових змін світла і температури.

Енергетики теж стежать за ситуацією. Коли Місяць закривав Сонце над США в 2017 і 2024 роках, операторам енергомереж доводилося справлятися з різким падінням вироблення сонячної енергії, вимірюваним в гігаватах, а потім з швидким стрибком, коли сонячне світло поверталося. У 2027 році такі країни, як Іспанія і ряд держав Північної Африки, де сонячна енергетика відіграє зростаючу роль, можуть використовувати затемнення як репетицію в реальних умовах. Це допоможе навчитися справлятися з швидкими змінами у виробництві відновлюваної енергії без ризику блекаутів або стрибків рахунків за електроенергію.

Як дивитися безпечно і чого очікувати

Для більшості людей це затемнення стане подією, яка буває раз у житті. Тому підготовка важлива. Спостерігачі в смузі повної фази повинні використовувати сертифіковані окуляри для затемнення під час всіх приватних фаз, знімаючи їх тільки тоді, коли Сонце повністю закрите, і одягаючи назад, як тільки з'явиться хоча б промінчик світла. Поза зоною повної фази (включаючи всю Італію) захисні фільтри повинні залишатися одягненими весь час.

Якщо погода не підведе, сцена буде здаватися дивно знайомою і в той же час чужою. Можуть заблимати і увімкнутися вуличні ліхтарі. Повітря охолоне. Природа ненадовго перейде у вечірній режим, поки люди будуть стояти на вулицях, на дахах і вздовж пляжів, дивлячись вгору в захисних окулярах.

Подібні події нагадують нам, наскільки тісно ритми нашої планети пов'язані з Сонцем – чи то щоденні звички птахів, чи то вироблення сонячних панелей спекотним днем.

Раніше УНІАН повідомляв, що на Сонці стався ще один спалах. У результаті Земля може опинитися під ударом.

Вас також можуть зацікавити новини: