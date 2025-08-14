Використовуючи інформацію про місцезнаходження міста того часу, включно з інструкціями про те, як туди дістатися, група археологів змогла відновити маршрут своєї подорожі і повторити його.

Мексиканські дослідники виявили загублене стародавнє місто майя Сак-Бахлан, визначивши його місцезнаходження за допомогою інформації, викладеної в листі, написаному в 1698 році н. е. Про це пише IFLScience.

Зазначається, що після того, як майя, відомі як Лакандон-Чоль, були вигнані зі своєї столиці, Лакам Тун ("Велика Скеля"), у 1586 році, вони рушили далі в джунглі, заснувавши місто Сак-Бахлан, або "землю білого ягуара". Там їм вдалося прожити століття без втручання іспанських колоністів.

Важливо, що 1695 року удача Лакандон-Чоль закінчилася, коли місто виявив монах Педро де ла Консепсьон. Незабаром після цього місто захопили іспанці і перейменували на набагато менш привабливу назву - Нуестра-Сеньйора-де-лос-Долорес (або "Богоматір скорботи"). Незабаром після цього, до 1721 року, місто було покинуте і загублене в джунглях, і відтоді нікому не вдавалося його знайти.

Але тепер, за даними Національного інституту антропології та історії Мексики (INAH), руїни міста, схоже, були ідентифіковані. Використовуючи інформацію про місцезнаходження міста того часу, включно з інструкціями про те, як туди дістатися, отриманими від ченця Дієго де Ріваса, група археологів змогла відновити маршрут своєї подорожі та повторити його.

"Я взяв інформацію з хроніки ченця де Ріваса 1698 року, Наприклад, у ній розповідається, як того року він із загоном солдатів залишив Нуестра-Сеньйора-де-лос-Долорес (раніше Сак-Бахлан) і чотири дні йшов до річки Лакантун. Вони пливли два дні і прибули в Ель-Енкуентро-де-Крісто, де притока впадає в річку Пасіон, де залишили свої каное і потім пішли пішки до озера Петен-Іца в Гватемалі", - пояснив Лосада Толедо, дослідник із Національного інституту охорони природи.

За його словами, використовуючи згадані місця, які він прив'язав до місцевості, вчений перерахував чотири дні шляху від якоїсь точки на річці Лакантун до Сак-Бахлана. Ґрунтуючись на ландшафті та інших факторах, як-от рослинність, рельєф місцевості та кількість вантажу, який могла нести кожна людина, Толедо припустив місце розташування міста. Він пояснив:

"Об'єднавши всі ці фактори, я зміг побудувати карту і отримати приблизну область, де могло знаходитися місто Сак-Бахлан".

Цікаво, що після того як Толедо провів похід через джунглі, вони виявили місто, яке не бачили століттями.

"Це була найважча експедиція в моєму житті, але врешті-решт ми знайшли археологічні свідоцтва просто на тому місці, яке я відзначив", - додав Толедо.

