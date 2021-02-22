Апарат знімав поверхню планети під час спуску.

Американський марсохід perseverance надіслав на Землю відео своєї посадки на поверхню Червоної планети.

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Нові відеоматеріали опубліковані у Twitter-акаунті марсохода.

На відео можна бачити, що апарат використовував парашут для гальмування в атмосфері Марса. Надалі камера перемикається на вражаючу панораму марсіанського ландшафту – апарат знімав поверхню під час спуску.

У відео потрапили і члени команди NASA, які ведуть місію. Вони зустріли успішну посадку Perseverance з радістю.

Your front-row seat to my Mars landing is here. Watch how we did it.#CountdownToMarspic.twitter.com/Avv13dSVmQ — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021

Марсохід NASA Perseverance: що відомо

19 лютого NASA посадило марсохід Perseverance на поверхню Марса.

Після успішного приземлення марсохід приступив до виконання наукової програми з дослідження ландшафту Марса, оцінки його природних ресурсів і ризиків для наступних місій. Ця програма триватиме 2 роки, хоча науковці сподіваються продовжити її термін.

Апарат Perseverance оснащений науковими інструментами, камерами для зйомки і мікрофонами для запису звуку, вертолітним дроном і автономною навігаційною системою, що дозволяє пересуватися по складному рельєфу місцевості.

У NASA заявляють, що місія Perseverance є вирішальним і поворотним моментом у дослідженні Червоної планети. Марсохід доставить на Землю найбільш значущі зразки Марса для організації майбутніх місій.

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Автор: Дмитро Захаров