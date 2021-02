Американський марсохід perseverance надіслав на Землю відео своєї посадки на поверхню Червоної планети.

Нові відеоматеріали опубліковані у Twitter-акаунті марсохода.

На відео можна бачити, що апарат використовував парашут для гальмування в атмосфері Марса. Надалі камера перемикається на вражаючу панораму марсіанського ландшафту – апарат знімав поверхню під час спуску.

У відео потрапили і члени команди NASA, які ведуть місію. Вони зустріли успішну посадку Perseverance з радістю.

