Американський марсохід perseverance надіслав на Землю відео своєї посадки на поверхню Червоної планети.
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Нові відеоматеріали опубліковані у Twitter-акаунті марсохода.
На відео можна бачити, що апарат використовував парашут для гальмування в атмосфері Марса. Надалі камера перемикається на вражаючу панораму марсіанського ландшафту – апарат знімав поверхню під час спуску.
У відео потрапили і члени команди NASA, які ведуть місію. Вони зустріли успішну посадку Perseverance з радістю.
Your front-row seat to my Mars landing is here. Watch how we did it.#CountdownToMarspic.twitter.com/Avv13dSVmQ— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021
Марсохід NASA Perseverance: що відомо
- 19 лютого NASA посадило марсохід Perseverance на поверхню Марса.
- Після успішного приземлення марсохід приступив до виконання наукової програми з дослідження ландшафту Марса, оцінки його природних ресурсів і ризиків для наступних місій. Ця програма триватиме 2 роки, хоча науковці сподіваються продовжити її термін.
- Апарат Perseverance оснащений науковими інструментами, камерами для зйомки і мікрофонами для запису звуку, вертолітним дроном і автономною навігаційною системою, що дозволяє пересуватися по складному рельєфу місцевості.
- У NASA заявляють, що місія Perseverance є вирішальним і поворотним моментом у дослідженні Червоної планети. Марсохід доставить на Землю найбільш значущі зразки Марса для організації майбутніх місій.
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