Нове відкриття проливає світло на мільярди років місячної історії.

Китайський місяцехід "Чан'е-4" допоміг вченим візуалізувати "приховані" структури глибоко під поверхнею зворотного боку Місяця. Це досягнення розкриває мільярди років місячної історії, пише Independent.

Ровер Yutu-2 допоміг зробити це відкриття за допомогою свого місячного проникаючого радара (LPR), який глибоко проникав у поверхню Місяця, слухаючи відлуння звуку, який відбивався від структур під місячною поверхнею і був прихований від очей.

Той самий місяцехід і посадковий модуль місії увійшли в історію в 2019 році як перші створені людиною об'єкти, що приземлилися на "темній стороні Місяця" - тій стороні, яку ніколи не видно з Землі.

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Раніше вчені використовували радіолокатор місячного руху (GPR), але ці попередні зусилля могли допомогти скласти карту лише верхніх 40 метрів поверхні Місяця. Це нове відкриття дозволило виявити "приховані" структури на глибині близько 300 метрів.

Нові дані показують, що перші 40 метрів під місячною поверхнею складаються з шарів пилу, ґрунту та гірських порід.

Радіолокаційний аналіз також виявив наявність похованого кратера, який утворився, коли великий об'єкт врізався в місячну поверхню; і допоміг скласти карту стародавніх потоків лави під поверхнею Місяця.

"Георадар посилає електромагнітні імпульси в надра Місяця і приймає ехосигнали від підповерхневих шарів. Ми використовуємо дані високочастотного каналу, щоб виявити структуру верхніх 40 метрів уздовж шляху лунохода, що складається в основному з кам'яних уламків і ґрунту", - пояснили дослідники.

Вчені припускають, що розбиті скелі, що оточують це утворення, імовірно, були уламками, що виникли в результаті удару.

"Під час цього дослідження ми виявили кілька шарів у верхніх 300 м, які, ймовірно, вказують на серію вивержень базальту, що відбулися мільярди років тому", - написали вони.

Нове дослідження, опубліковане нещодавно в "Журналі геофізичних досліджень: Планети", показало, що місячна лава, імовірно, текла ландшафтом в цій частині Місяця мільярди років тому.

Дослідники виявили, що шари вулканічних порід тим тонші, чим ближче вони до поверхні Місяця. "Зміна товщини цих потоків лави передбачає зменшення масштабів виверження з часом", - зазначили вони.

Виходячи з цих даних, вони сказали, що місячна вулканічна активність поступово згасла з моменту утворення Місяця понад 4,5 мільярда років тому, коли об'єкт розміром з Марс врізався в Землю і відломив шматок, який з часом злився в Місяць.

"Товщина шарів зменшується зі зменшенням глибини, що свідчить про поступове зниження швидкості виливу лави з часом", - підсумували вчені.

Інші знахідки на Місяці

Як повідомляв УНІАН, раніше Китайський місяцехід "Юйту-2" виявив на зворотному боці Місяця об'єкт, який здалеку нагадував хатину. Однак коли апарат зміг наблизитися і зробити більш чіткі знімки, стало зрозуміло, що це насправді. Виявилося, що загадковим об'єктом насправді був усього лише камінь, а його ідеальна геометрична форма була грою світла, тіні і кута зйомки.

Нещодавно стало відомо, що під поверхнею Місяця виявлена масивна брила стародавнього граніту, що свідчить про тип вулканізму, якого ніколи раніше там не бачили. Аналіз припускає, що це глибоко закопана гігантська маса затверділої магми, яка відклалася близько 3,5 мільярдів років тому. Граніт в достатку зустрічається на Землі, але вкрай рідко - в інших частинах Сонячної системи, оскільки для його формування потрібні особливі умови.

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