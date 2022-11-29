Всього в конкурсі взяли участь понад 900 учнів.

Американський космічний корабель доставить у космос міні-лабораторії українських школярів. Загалом у конкурсі взяли участь понад 900 учнів та 30 вчителів.

За словами заступника директора МАН Євгена Кудрявця, в проекті брали участь школярі з США та України. Переможцями стали проекти учнів установ:

"Рішельєвський науковий ліцей", Одеса. Діти досліджували вплив мікрогравітації на калій;

Харківська гімназія № 47. Школярі вивчали затвердіння стоматологічних матеріалів в умовах мікрогравітації.

Школяр з Харкова Михайло Гарьковець зазначив, що метою їх проекту було перевірити, чи можна зробити зубну пломбу в космосі.

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"Кілька зубів, в які завантажений порошок, буде взаємодіяти з іншою речовиною, яка його затвердить в космосі. І після повернення на Землю ми перевіримо характеристики", – розповів учень.

Зазначається, що будівлю Харківської гімназії розбомбили російські окупанти. Автору проекту довелося допрацьовувати його в умовах війни.

"Такі проекти демонструють дітям, що їхні мрії можуть летіти до зірок на борту американського космічного корабля. Це показує світу, які українці стійкі, незважаючи на обстріли і відключення світла", – зазначив Кудрявець.

Як раніше повідомляв УНІАН, українську школярку, ученицю 10 класу Новокаховської школи № 1 Херсонської області Вікторію Панченко в США офіційно визнали генієм. За свій проект з очищення річок дівчина отримала грант в 15 тисяч доларів на навчання в Університеті Нью-Йорка і бронзову медаль Всесвітньої олімпіади геніїв.

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